Pune ruke kesa i torbi: Mirka Vasiljević sa ćerkom uslikana, Anika joj je najveća pomoć

Mirka Vasiljević sa ćerkom Adrijanom uživa da provodi vreme jer su sada prave drugarice! Devojčica ima 13 godina i mamina je najbolja prijateljica koja joj uvek i u svemu pomaže, posebno kada je u pitanju čuvanje mlađe sestre Anike ili šoping.

Popularna glumica uspešno balansira između privatnog i poslovnog života, pa je tako sve prvobitno podređeno deci i kući a tek onda na red dolaze posao, predstave i snimanja. Antonio Ahel/ATAImages

Pre nekoliko nedelja danima se njeno ime provlačilo kroz medije u ne tako lepom kontekstu kada su njenog nevenčanog supruga spajali u aferi sa transordnom osobom, ali se ona na tu temu nije oglašavala. Naprotiv, čini se da njen život teče uobičajenim tempom te da je novinski natpisi nisu pogodili.

Maločas je objavila sliku sa ćerkom iz lifta. Naime, Mirka, je sa Anikom bila u kupovini. Glumica je pokazala punu korpu stvari, koje su pazarile, pa napisala:

"Nabavka" - napisala je kratko i stvaila emotikone povrća, a poznato je da glumica voli da sprema i kuva, pa često svoje recepte deli javno.

Podsećanja radi, dramska umetnica radi na nekoliko novih projekata koji će uskoro ugledati svetlost dana, a osim toga ona je i voditeljka na jednom kablovskom kanalu.

Dok sa druge strane njenom izabraniku na poslovnom planu ne cvetaju ruže jer je pre skoro mesec dana dobio momentalni otkaz u FK Crvena Zvezda gde je bio prvi pomoćni trener Vladana Milojevića. O ralozima raskida ugovora nijedna strana nije govorila javno.

Jasno je da Vujadin Savić prolazi kroz težak period u životu, a verujemo da su mu Mirka i deca ujedno i najveća podrška i oslonac, te da je uz njih sve ipak za nijansu lakše. Instagram





