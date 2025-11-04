Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Sin Dragane Mirković na meti prevarantkinje, Dragana najavila tužbu

Sin Dragane Mirković na meti prevarantkinje, Dragana najavila tužbu

Autor: | 04/11/2025

0

Sin Dragane Mirković postao je žrtva prevare na društvenim mrežama.

Tim povodom oglasila se folk zvezda koja je pojasnila o čemu je reč, a ujedno je i najavila tužbu zbog zloupotrebe imena njenog sina Marka Bijelića.

Pročitajte Roditelji su mi rekli, dobro razmisli da li ste probali sve - Danica Karić otvoreno o razvodu

Naime, pevačica je otkrila da profil na društvenoj mreži TikTok koji nosi Markovo ime nema nikakve veze sa njim.

"Ovo je lažni profil na TikToku! Podneta je tužba protiv devojke koja se bavi ovakvim prevarama", napisala je pevačica na Instagramu.

Instagram screenshot/dragana_mirkovic

 

Sin Dragane Mirković, inače, ovih dana uživa u najlepšoj životnoj ulozi. Sa suprugom Melani dobio je ćerku za koju su izabrali ime Ksenija.

Dragana je sa porodicom i prijateljima slavila dolazak unuke na svet u svom dvorcu u Beču, a za tu priliku je nosila majicu sa natpisom: "Najponosnija baka na svetu".

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Instagram screenshot/dragana_mirkovic

Slične Vesti

Tagovi: Dragana Mirković sin Dragane Mirković marko bijelić žrtva prevare sin dragane mirkovic žrtva prevare

Pročitajte još

Najnovije vesti