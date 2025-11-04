Sin Dragane Mirković na meti prevarantkinje, Dragana najavila tužbu

Sin Dragane Mirković postao je žrtva prevare na društvenim mrežama.
Tim povodom oglasila se folk zvezda koja je pojasnila o čemu je reč, a ujedno je i najavila tužbu zbog zloupotrebe imena njenog sina Marka Bijelića.
Roditelji su mi rekli, dobro razmisli da li ste probali sve - Danica Karić otvoreno o razvodu
Naime, pevačica je otkrila da profil na društvenoj mreži TikTok koji nosi Markovo ime nema nikakve veze sa njim.
"Ovo je lažni profil na TikToku! Podneta je tužba protiv devojke koja se bavi ovakvim prevarama", napisala je pevačica na Instagramu.
Sin Dragane Mirković, inače, ovih dana uživa u najlepšoj životnoj ulozi. Sa suprugom Melani dobio je ćerku za koju su izabrali ime Ksenija.
Dragana je sa porodicom i prijateljima slavila dolazak unuke na svet u svom dvorcu u Beču, a za tu priliku je nosila majicu sa natpisom: "Najponosnija baka na svetu".
