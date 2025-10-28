Danijel se za sve pita: Sin Suzane Jovanović radi na veoma bitnoj funkciji

Sin Suzane Jovanović radi kao producent u Grandu
Saša Popović venčao se sa Suzanom Jovanović 1998.., a godinu dana kasnije dobili su ćerku Aleksandru. Suzaninog sina iz prvog braka, Danijela, Saša je prihvatio kao svoje dete.
Pevačicu je dugo pratio glas žene koja je smirila najvećeg zavodnika estrade. Njihova ljubav, koja je počela poljupcem u obraz, trajala je skoro tri decenije.
- Na početku veze sam, priznajem, bila malo nesigurna pri pomisli da je stalno okružen lepim ženama. Međutim, nikada mi nije dao povoda da posumnjam u njegovu vernost. Možda je neka žena imala afiniteta prema njemu, ali on je bio taj koji je “zatvarao kapiju” - govorila je Suzana Jovanović, koja se nakon udaje povukla sa scene i posvetila porodici.
Pročitajte Stiže na godišnjicu Sašine smrti, Suzana dala zeleno svetlo - Istina je!
Sin Danijel, koga je rodila sa 18 godina, odrastao je uz Sašu Popovića.
- Danijel je u početku bio malo zbunjen, ali ja sam se prema njemu postavio kao pravi otac. Zavoleo sam i ja njega, kao i on mene, i smatram ga svojim detetom. Volim ga zato što je dobar, kulturan i lepo vaspitan dečko. Sa njim nikada nisam imao nikakav sukob. Volim ga kao da je moj najrođeniji sin, žao mi je što mu ja nisam pravi otac – govorio je Saša Popović.
Sin Suzane Jovanović Danijel i Saša Popović počeli su da žive pod istim krovom kada je dečaku bilo osam godina.
- Pvo je upisao srednju politehničku školu, ali kad smo videli da ga to ne zanima, ispisali smo ga i prebacili u muzičku, a zatim i u školu za tonsku režiju. Dobro barata kompjuterom, miksetama i tonom. Fantastično svira klavir i gitaru, i svaku pesmu “Zvezda Granda” priprema ili on ili Žika Jakšić - govorio je muzički mag.
Danijel, koji je zaposlen kao producent na Grand televiziji, u maju 2022. godine venčao se sa dugogodišnjom devojkom Tijanom. Roditelji su mu priprmili gala slavlje, na koje su pozvali brojne prijatelje iz sveta muzike.
- Njih dvoje su u početku hteli samo do matičara, uz kumove. Oni zaista ne vole ništa veliko i spektakularno, skromni su oboje, ali morali smo da pozovemo ljude na čijim veseljima smo bili. Rekla am sinu i snaji: Veselje je jednom u životu, sada je svadba i više nema – otkrila je u jednom intervjuu Suzana Jovanović.
Upravo će se sin Suzane Jovanović najviše pitati kada je reč o dokumentarnom filmu koji produkcija čiji je on jedan od čelnih producenata snima o njegovom očuhu i estradnom magu Saši Popoviću. 1. marta publika širom regiona imaće prilike da pogleda priču o dečaku iz Novog Sada koji je dosanjao sve svoje snove, a tokom filma govoriće više od 50 Sašinih prijatelja, članova porodice, kolega i saradnika.
