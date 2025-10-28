Dajana Paunović nije društvena: Asocijalna sam, smetaju mi ljudi, dobijem neku anksioznost kada nas je šestoro u prostoriji

Dajana Paunović iako se bavila javnim poslom i nastupala, privatno je sasvim drugačiji tip osobe. Uživa u svojoj samoći i odabranim prijateljima. Posle razvoda od Žike Jakšića potpuno je promenila svoj životni put. Nakon što se povukla iz medija, Dajana je osnovala humanitarnu fondaciju koja nosi njeno ime i postala članica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Beograda. Posvetila se humanitarnom radu i društvenom angažmanu, ali o svom privatnom životu gotovo nikada ne govori.

Iako se već dugo spekuliše da je u emotivnoj vezi sa uticajnim i imućnim muškarcem, Dajana je na tu temu uvek bila diskretna. Ipak, u jednom od retkih intervjua priznala je da je emotivno ispunjena.

- Čovek koji mi je dotakao dušu više je nego snažan, hrabar i pametan. Ljubav s njim mogu da opišem kao udar groma, a ta emocija odslikava svaki dan mog života. Nisam izgubila veru u brak, tačnije, nisam izgubila veru u ljubav – rekla je za Story jednom prilikom, ali je identitet partnera želela da zadrži za sebe.

Uprkos ispunjenosti na emotivnom planu, Dajana je otvoreno progovorila i o svojoj introvertnoj prirodi i potrebi da se osami, otkrivajući da joj veliki broj ljudi ponekad stvara nelagodu. K1 TV screenshot

- Ja prosto nisam društvena, asocijalna sam, introvertna sam osoba i smetaju mi ljudi. Možemo nas četiri da pričamo, već ako bi došao neko peti, šesti ja ne bih to mogla. Prosto dobijem neku anksioznost i nelagodu i ne volim da sam u društvu... Ja mnogo volim da sam sama i da se osamim, ali znam da bilo kog trenutka, da okrenem moje prijatelje, oni ne bi postavili pitanje, nego samo šta treba i kad treba.Tako da mislim da je u tom odnosu snaga prijatelj, partner, pre partner promenljiva kategorija nego što je to prijatelj – iskreno je priznala Dajana u emisiji "Ako progovorim".

Njen stav da su pravi prijatelji stub podrške pokazuje koliko je sazrela i koliko danas ceni iskrene odnose kojih joj po svemu sudeći ne manjka.





