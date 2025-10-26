Zagrljaj koji greje dušu: Nikola Kalinić ponovo sa ćerkom Malijom

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Megu u 4. kolu ABA lige rezultatom 94:73. Ipak, vest koja je mnoge još više obradovala jeste da je Nikola Kalinić ponovo sa ćerkom Malijom.
Pobedu svog tima proslavio je u zagrljaju svoje devojčice.
Iako poznato po tome što nerado govori o detaljima iz porodičnog života, on je nedavno javno podelio svoju ličnu priču.
Hteo bih da kažem jednu stvar, da ukažem na problem koji mi se trenutno dešava. Nisam video ćerku 20 dana. Želeo bih da ukažem na jedan problem koji se javlja od strane loših roditelja koji zloupotrebljavaju institucije, centar za socijalni rad, kao i institicuju vrtića – reči su kojima je Nikola Kalinić započeo svoje obraćanje pred kamerama, govoreći o borbi za starateljstvo.
Pročitajte Košarkaš Nikola Kalinić digao glas, u suzama - Nisam video ćerku 20 dana, molim vas, apelujem na institucije
Reprezentativas Srbije naveo je da je svestan da postoji još mnogo ljudi koji se suočavaju sa sličnom situaciju, pa pozvao na dodatnu pažnju nadležnih.
Ujedno, zamolio je javnost da počne više da priča o tome.
- To je jedna grozna stvar, a ja imam sreću da mogu nešto da kažem javno. Želim da ukažem na ovaj ogroman problem. Ljudima koji prolaze kroz to nije lako, a ja bih da im ovim putem pružim podršku, ali i dam neki podsetnik da ostanu disciplinovani, pozitivni, da sve izdrže i da ne naprave neku glupost.
Na kraju obraćanja, Nikola Kalinić je poručio:
- Malija, volim te, ljubavi.
Nikola i njegova dugogodišnja devojka Mila, u maju 2022. godine dobili su ćerku Maliju. Roditeljstvo se poklopilo sa njegovim povratkom u Srbiju i potpisivanjem ugovora sa Crvenom zvezdom.
