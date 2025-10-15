Košarkaš Nikola Kalinić digao glas, u suzama: Nisam video ćerku 20 dana, molim vas, apelujuem na institucije

Košarkaši Zvezde pobedili su su sinoć Žalgiris rezultatom 88:79, u meču 4. kola Evrolige, i tako upisali drugu pobedu u sezoni. Posle utakmice, Nikola Kalinić izneo je svoje utiske, a zatim je progovorio o pivatnom problemu koji ga muči.
Iako poznato po tome što nerado govori o detaljima iz porodičnog života, odlučio je da podeli svoju ličnu priču.
- Hteo bih da kažem jednu stvar, da ukažem na problem koji mi se trenutno dešava. Nisam video ćerku 20 dana. Želeo bih da ukažem na jedan problem koji se javlja od strane loših roditelja koji zloupotrebljavaju institucije, centar za socijalni rad, kao i institicuju vrtića – reči su kojima je Nikola Kalinić započeo svoje obraćanje pred kamerama, govoreći o borbi za starateljstvo.
Reprezentativas Srbije naveo je da je svestan da postoji još mnogo ljudi koji se suočavaju sa sličnom situaciju, pa pozvao na dodatnu pažnju nadležnih.
Pročitajte Suzana Mančić o ćerkinoj trudnoći - Pišu svašta, neću biti baka, nego nana, živ sam čovek
Ujedno, zamolio je javnost da počne više da priča o tome.
- To je jedna grozna stvar, a ja imam sreću da mogu nešto da kažem javno. Želim da ukažem na ovaj ogroman problem. Ljudima koji prolaze kroz to nije lako, a ja bih da im ovim putem pružim podršku, ali i dam neki podsetnik da ostanu disciplinovani, pozitivni, da sve izdrže i da ne naprave neku glupost.
Na kraju obraćanja, Nikola Kalinić je poručio:
- Malija, volim te, ljubavi.
Nikola i njegova dugogodišnja devojka Mila, u maju 2022. godine dobili su ćerku Maliju. Roditeljstvo se poklopilo sa njegovim povratkom u Srbiju i potpisivanjem ugovora sa Crvenom zvezdom.
Pojedini mediji preneli su tada da se njegova izabranica porodila u jednoj privatnoj klinici, kao i da su unapred pripremili najlepšu sobu za devojčicu koja je unela veliku radost u njihove živote.
