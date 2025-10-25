Ljiljana Habjanović Đurović za HELLO! o suprugu, sinu jedincu i unučetu koje želi godinama

Sin Ljiljane Habjanović njen je najveći ponos

Ovih dana pred čitaocima se našao drugi deo romana “Tamo gde je ona”, koji potpisuje Ljiljana Habjanović Đurović.

- "Tamo gde je ona” donosi susrete sa ljudima koji su različiti po svemu, i isti po ljubavi prema Majci Božjoj. Ta ljubav čini ih spremnim za različite podvige i važna dela i određuje njihove živote – kaže proslavljena književnica, dodajući da pomentui roman smatra životnim delom.

- U romanu „Tamo gde je Ona“ objedinila sam svoja znanja iz istorije, istorije umetnosti i teologije, svoje književno umeće i svu mudrost i iskustvo koje mi je darovao život. Ona je, istovremeno, i sublimacija tema kojima sam se bavila u ranijim romanima, prirodni nastavak i vrhunac tih romana.

Ljiljana Habjanović Đurović i njen suprug Milovan Đurović zajedno su duže od 45 godina. Na pitanje, kako glasi “recept” za srećan i dugovečan brak, u intervjuu za HELLO! odgovorila je:

- Ljubav. Razumevanje. Nežnost. Svakodnevni razgovori. I svest da čovek ništa vredno nije ni stvorio ni sačuvao bez truda.

Njihov jedinac Aleksandar od detinjstva je znao da će biti reditelj. Već posle treće godine srednje škole upisao je televizijsku režiju na Akademiji umetnosti, gde je diplomirao 2010. godine. Antonio Ahel/ATAImages

Do sada je režirao nekoliko međunarodno nagrađivanih igranih i dokumentarnih filmova. Ipak, šira javnost za njega je saznala nakon premijere filma “Sveta Petka – krst u putinji”, koji je rađen po motivima romana njegove majke.

- Na Aleksandra sam ponosna uvek kada nekim postupkom pokaže da je dobar i čestit čovek – jasna je njegova majka, koju smo podsetili na izjavu od pre nekoliko godina: “Želim unuče pa da se sa njim slikam za naslovnu stranu HELLO!-a.

- Da zavisi od mene, to bi se već desilo. Pošto ne zavisi od mene, ostaje mi da vaše pitanje postavim svom sinu – odgovorila je.

- Da zavisi od mene, to bi se već desilo. Pošto ne zavisi od mene, ostaje mi da vaše pitanje postavim svom sinu – odgovorila je.






