Ksenija Bijelić stigla u Ebenfurt, baka Dragana joj priredila pravu bajku FOTO

Ksenija Bijelić stigla u porodični dvorac Ebenfurt
Dragana Mirković 20. oktobar od ove godine proslavljaće kao najlepši dan u životu jer je tada po prvi put doživela potpuno drugačiju dimenziju ljubavi i dobila novu, najvažniju ulogu u životu a to je Ksenijina baka.
Pevačica nikada nije krila koliko želi da postane baka, pa je dolazak unuke na svet proslavila glamuroznom žurkom u dvorcu u Beču. U skladu sa tradicijom, snajki je, u znak zahvalnosti, poklonila luksuzan komad nakita.
- U pitanju je ručno rađena narukvica sa ugraviranim inicijalima, ukrašena nizom sitnih dijamanata koji simbolizuju neraskidivu vezu između majke i ćerke. Dragana Melani drži kao malo vode na dlanu, smatra je svojom ćerkom i ne odvaja je od Manuele. Poklon je samo simbol zahvalnosti, jer Dragana dolazi iz domaćinske kuće i poznata je kao brižna žena kojoj je stalo do ljudi koji je okružuju - rekao je za Informer izvor blizak porodici.
Poklon je Melani ostavio bez daha, a prema rečima našeg sagovornika, nije mogla da sakrije emocije.
- Kada je otvorila kutiju, zaplakala je od sreće. Nije mogla da veruje šta je dobila. Dragana joj je tada rekla: "Ti si moje dete, zaslužuješ sve na svetu" - ispričao je izvor.
Pročitajte Kakva noć u Ebenfurtu - Dragana Mirković slavila rođenje unuke, obukla majicu specijalo rađenu za baku
Beba je po rođenju dobila najviše ocene, a mladoj mami bilo je potrebno samo tri dana da se oporavi pa je tako danas u popodnevnim časovima Ksenija Bijelić stigla u porodični dom - dvorac Ebenfurt gde će uživati okružena ljubavlju.
Folk diva podelila je emotivne kadrove iz dnevne sobe, te je pokazala i kako su dekorisali kuću za dolazak najmlađeg člana njihove porodice. Za sve su bile zadužene Dragana i ponosna tetka Manuela, a baloni i cveće u nežno roze boji očarali su Melani čim je kročila u kuću.
Dragana svaki slobodan trenutak koristi da provede s unukom, a malena Ksenija već ima i poseban nadimak -bakina princeza. Nema sumnje da pevačica beskrajno uživa u novoj životnoj ulozi, a ako je suditi po prvim danima, Ksenija će odrastati u okruženju punom ljubavi i pažnje.
