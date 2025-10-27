Dragana Mirković presrećna: Razmaziću Kseniju maksimalno, volela bih da me zove kao što sam i ja moju baku

Pevačica Dragana Mirković 20. oktobra postala je baka. Vest o proširenju porodice, pevačica je dočekala sa oduševljenjem, a u intervjuu za Kurir podelila je i prve utiske o novoj i najlepšoj ulozi u životu.

- Prvo želim da se zahvalim svim kolegam ai medijima, kao i fanovima, na svim prelepim čestitkama, željama. Toliko sam presrećna da ne znam kako da reagujem. Odavno nisam imala ovako važnu titulu u svom životu, posle majke, ovo je najvažnija titula u mom životu. Razmaziću je maksimalno. Instagram screenshot/dragana_mirkovic

Melani Bjelić na svet je dovela devojčicu Kseniju u jednoj od najpoznatijih bečkih klinika.

- Najiskrenije, ja bih volela da me zove baka jer sam ja tako zvala svoju baku, ali kako god me bude zvala, biću presrećna - kaže Dragana Mirković.

Draganina unuka rođena je na isti dan kao muzička zvezda Lepa Brena, a pevačica je otkrila da li joj je kolegenica čestitala dolazak unuke na svet:

- Rođena je istog dana kao i Brena, naravno da mi je čestitala, a i ja sam njoj čestitala rođendan. To je bilo divno uzajamno čestitanje. Sada, da li bih želela da moja unuka bude zvezda, najiskrenije, kako bude rečeno. Vi znate da ja nisam želela ni da moja deca budu javne ličnosti, ali kako bude zacrtano tako će i biti - kaže pevačica.

Dragana Mirković priznala je i da obično ne peva autobiografske pesme, ali bi kada bi bila kompozitor napravila bi pesmu za svoju unuku.

- Ja ne mogu sama da napravim pesmu, a samo takva pesma bi bila zaista za moju Kseniju. Tako da, svaka vesela pesma koju izbacim biće posvećena njoj - kaže Dragana Mirković.





