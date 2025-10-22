Tihomir Stanić progovorio o najvećoj boli: Osećao sam kao da mi se potpuno raspada telo

Tihomir Stanić nnikada nije voleo previše da govori javno o privatnom životu i porodici, znamo tek ono što on smatra najvažnijim. Ipak, nikada nije krio da mu je porodica stub svega i najveća podrška tokom svih teških trenutaka kojih je kroz život bilo mnogo.
Supruga i ćerke uvek su uz njega, pa je uz njih sve lakše podneti, posebno gubitak najbližih poput dvojice braće koji su umrli u razmaku od samo šest meseci.
U razgovoru za jedan podkast koji je emitovan pre nekoliko dana, proslavljeni glumac je iskreno govorio o trenutku kada je izgubio najmlađeg brata:
- U šest meseci mi se desilo da mi je najstariji brat poginuo – pao je sa krova dok je pomagao nekom čoveku, a posle šest meseci mi je najmlađi brat umro od karcinoma.
- Ali taj trenutak kad je on umirao, tamo je bio naš srednji brat, a ja sam se zatekao kod kuće. Osećao sam kao da mi se potpuno raspada telo, povraćao sam… kao da se fizički drži za mene. Mislim da sam u tom trenutku osetio kako se telo odvaja od života, kao da se meni to dešava u tom času. To je trenutak kad je Bogdan preminuo i onda se sve smiri. Zove me naš srednji brat i kaže: Gotovo je. Otišao je - rekao je Tihomir koji je jako teško podneo i smrt majke 2021. godine.
Pročitajte Od 17. novembra više ništa neće biti isto - Tihomir Stanić odlazi u penziju, a ima još dva povoda za slavlje
- Moja mama je umrla kao podstanar i ništa nije imala, ništa lično, ništa svoje nije imaala. Mi smo bili sve što je ona imala, sve je dala. Kad smo posle sahrane iseljavali taj stan gde je živela, ali kao kaže, ništa joj nije trebalo, imala je kao nas, decu…“
Stanić je ispričao da ga je nakon smrti majke susrela njena komšinica, koja je plakala dok he govrila o njoj.
- Ta količina spremnosti da se žrtvuje, da se da, onda čovek postane i neprimetan, ne vidiš ga, jer je on permanentno tu i večno je tu. I sad, jednog dana ja na kisoku kupujem nešto i jedna komšinica u stanu gde je ona bila podstanar poslednje tri, četiri godine me vidi i počne da plače za njom. Kaže; „Kako je bila tiha i dobra…“. Jako su je ljudi voleli, otkrio sam svuda se hvalila kako sam joj ja sin“, ispričao je Tihomir, piše Telegraf.
