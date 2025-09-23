Već je bio u braku kada je upoznao ženu svog života: Ispovest Tike Stanića o porodici, dugo se krila istina

Ispovest Tihomira Stanića o porodici
Život piše drame, ali i najlepše ljubavne priče - i to je javnost uverio i Tihomir Stanić kada je podelio jednu zanimljivu anegdotu iz prošlosti.
Glumac nikada nije bio suzdržan kada je govorio o svojoj karijeri ili privatnim problemima, ali samo jednom prilikom je ispričao kako su se upoznali njegovi roditelji.
Njihova ljubavna priča je mnogo interesantna, a sve je počelo jednim oglasom u novinama.
Naime, Tihomirov otac Nedeljko je bio učitelj i na oglas da traži suprugu javila se upravo Grana, njegova buduća žena i Tikina majka.
- Otac je bio učitelj i onda je dao oglas. Učitelj traži ženu. Kažu da je mami neko drugi odgovorio na taj oglas. On je došao i nije rekao da je bio oženjen i da ima sinove. Šifra na tom oglasu je bio naslov romana Fransoa Sagan "Dobar dan, tugo" - rekao je glumac svojevremeno za Kurir.
Tihomirov otac Nedeljko je bio učitelj, a majka Grana se bavila trgovinom. Nedeljko je iz prvog braka imao dva sina, Dragomira i Gordana, a Grani je to otkrio tek nakon venčanja.
- Kada se mama nekad žalila na život koji vodimo, on bi joj rekao šta se žali, kada je na oglasima pisalo: "Dobar dan, tugo". Sudbinski susret ljubavi im je bio. Dopali su jedno drugom. On je posle tvrdio da mu je poslala lažnu fotografiju. Govorio je da to nije ona, ali to nije istina, naravno - rekao je Stanić za Kurir.
