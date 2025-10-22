Najbolja prijateljica Anice Lazić je naša manekenka, išle su u isto odeljenje, gledaćemo ih zajedno i u kadru

Anica Lazić i Lazar Ristovski već nekoliko godina privlače veliku pažnju javnosti od kada se saznalo za njihovu emotivnu vezu s obzirom da je razlika u godinama između partnera nepunih 40.

Iako njihov odnos nije naišao na odobravanje javnosti zbog velike razlike u godinama, te je par stalno bio izložen kritici, oni su dokazali kako je njihova ljubav iskrena te da odoloeva svim izazovima. Privatna Arhiva

Kad god im obaveze to dozvole, njih dvoje obožavaju da otputuju na egzotične destinacije, ali jesen je uvek rezervisana za profesionalne angažmane, pa tako ovih dana snimaju sada već kultnu seriju "Krunska 11".

Juče je lepa glumica objavila selfi sa školskom prijatejlicom sa kojom će i deliti kadar u predstojećim epizodama pomenute serije, pa su se mnogi njeni pratioci iznenadili kada su ih videli zajedno.

Anica je objavila sliku sa Sofijom Milošević, otkrivši da se znaju dugo još iz školske klupe:

- Zajedno od školske klupe Treće beogradske gimnazije, a sada i koleginice na snimanju serije “Krunska 11”. Sofi - lepa spolja, još lepša iznutra - napisala je kratko Anica.

Manekenka joj je uzvratila na divnoj poruci i opisu kratkim komentarom.

- Ti si najdivnija - stavivši nekoliko srca u poruci.

Podsećanja radi, neposredno posle razvoda od Danice Ristovski, proslavljeni glumac sreću i ljubav je pronašao kraj 39 godina mlađe Anica sa kojom zajedno radi na svakom filmskom ili serijskom projektu. Anica je nedavno otkrila kako su se ona i Lazar Ristovski upoznali.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - rekla je ona.





