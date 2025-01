Anica Lazić i Lazar Ristovski ekskluzivno za HELLO!: Ljubav ne treba kriti, brak je dogovor dvoje ljudi

Anica Lazić i Lazar Ristovski vratili su se sa prelepog putovanja i utiske podelili ekskluzivno za magazin HELLO!

Ljubavni par Anica Lazić i Lazar Ristovski nedavno se vratio sa zimskog odmora na egzotičnoj destinaciji, a za HELLO! talentovana glumica otkriva da samo takva i praktikuju.

- Početaj januara proveli smo na Maldivima. Volimo slične stvari , pa se oko svega lako dogovaramo. Mada moram priznati da se on lakše odlučuje za ove daleke destinacije, pa mene svaki put nagovara dok ne popustim. Ipak je on gazda u kući. Ako Lazar kaže Maldivi - onda su to Maldivi - rekla je Anica za HELLO!.

Rekli ste da su vaše drugarice skoro sve starije od vas i da se vi inače bolje razumete i slažete sa starijima. Da li biste rekli za sebe da ste old soul i zreliji od vaših vršnjaka? Privatna Arhiva

- Rodila sam se 1991. godine u Beogradu, i ta, i godina koje su usledile, bile su teške ratne godine za naš region. Kada sam krenula u prvi razred, bombardovan je Beograd. Sećam se tih scena kao da su desile juče. Ja sam prvorođena ćerka koja je morala ranije da odraste.

Od detinjstva sam se družila sa starijima od sebe. Birala sam da budem u društvu pametnijih i mudrijih, te su danas moje prijateljice uspešne, lepe, ostvarene žene u, a prijatelji kvalitetni i ostvareni muškarci. Moja baka Anđelija mi je omiljeni sagovornik na sve teme - rekla je Anica.

A da li Anica Lazić veruje u brak pročitajte u novom broju magazina HELLO!

HELLO!