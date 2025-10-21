I dalje se nije udala! Princ od Vranje voleo je našu glumicu: Uh, ona je moja prva ljubav! Moja Afrodita

Stefan Zdravković rođen je pre 31 godinu, a pre 10 je postao Princ od Vranje. U maju, na Pesmi za Evroviziju, nije bio samo Princ od Vranje, već i od Srbije, jer nas je sve tamo predstavljao.

O svom privatnom životu ne detaljiše puno. Već je rekao da je solo i da još uvek čeka onu pravu. Okružen je pravim prijateljima, sa kojim uživa da provodi vreme, a među njima je i Srna Lango, koja mu je velika podrška u svakom poslovnom poduhvatu i zbog koje je odlučio da promeni život.

- Čim smo se upoznali da jednom događaju, shvatili smo da imamo mnogo zajedničkih tema. U tom periodu sam nastupao u Bugarskoj, na takmičenju "The Voice" i bio sam na korak do karijere u inostranstvu. Dok sam čekao ugovore, razgovarajući sa Srnom, shvatio sam da je za mene tada najpametnije bilo da karijeru počnem u Srbiji, a da će onda doći i sve drugo - rekao je Princ od Vranje u intervjuu za magazin "Lepota i zdravlje".

Antonio Ahel/ATAImages

Zanimljivo je da je da na pitanje ko mu je bila simpatija u mlađim danima, Stefan spomenuo našu prelepu glumicu.

- Ja sam iz Vranja, a sve nas s juga Zone Zamfirova je bila Afrodita. Celoj mojoj generaciji je Zone, tj Katarina Radivojević bila prva ljubav - otkrio je nedavno šarmantni Princ od Vranje.






