Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Anđelina Džoli stigla u Rim, obukla haljinu otvorenih leđa i pokazala tetovaže koje nose snažne poruke

Anđelina Džoli stigla u Rim, obukla haljinu otvorenih leđa i pokazala tetovaže koje nose snažne poruke

Autor: | 21/10/2025

0

Anđelina Džoli boravi na Filmskom festivalu u Rimu, gde je prisustvovala premijer ifilma “Couture”.

Crvenim tepihom prošetala je u haljini s potpisom Alberte Ferreti, otvorenih leđa, koja je još jednom istakla njenu urođenu eleganciju i prefinjenost.

Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

 

Ipak, osim autfita, pažnju su privukle i brojne tetovaže na leđima, koje nose predivne poruke.

Na levoj strani leđa nalazi se budistička mantra posvećena njenom sinu Medoksu. Ispisana je kmerskim pismom i šalje poruku zaštite, ljubavi i sreće. Tekst tetovaže glasi: “Neka tvoji neprijatelji beže daleko od tebe. Ako stekneš bogatstvo, neka zauvek ostane tvoje. Tvoja lepota biće poput boginje Aspare. Gde gdo da kreneš, mnogi ćete pratiti, služiti i štititi, okružiće te sa svih strana.”

Pročitajte Iskra Brajović krstila decu: Ćerka Ines ponela divno kršteno ime, koje je sama izabrala još pre četiri godine

Na gornjem delu leđa, tik ispod vrata Anđeline Džoli, stoji natpis “Znaj svoja prava”, inspirisan pesmom pank benda The Clash. Reč je o tetovaži koja odražava njen stav o slobodi i pravima, temama o kojima često govori u javnosti.

Na sredini leđa nalaze se tetovaže koje simbolizuju četiri prirodna elementa – zemlju, vodu, vazduh i vatru, kao i četiri kontinenta. Najveća tetovaža predstavlja ravnotežu između tih sila, dok su bočne povezane sa duhovnim značenjima: jedna označava sreću i bogatstvo, a druga podseća na saosećanje prema sebi. Nastale su tokom njenog boravka u Kambodži, a rađene su uz ritaulni blagoslov.

Anđelina Džoli u dnu leđa ima istetoviranog bengalskog tigra, veličine 30 cm. Taj crtež star je više od deset godina, a predstavlja njenu vezu sa Kambodžom, zemljom u kojoj je usvojila sina Medoksa.

Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

 

Inače, zanosna glumica,bivša supruga Breda Pita, nema tetovaže samo na leđima.

Na levoj nadlaktici nalaze se geografske koordinate mesta rođenja njene dece – Noksa, Vivijen, Šajlo, Zahare, Paksa i Medoksa.

Ranije je na tom mestu imala tetovažu posvećenu bivšem suprugu, Biliju Bobu Tortonu, koju je uklonila nakon razvoda.

Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Slične Vesti

Tagovi: Anđelina Džoli tetovaže anđeline džoli tetovaže glumica anđelina džoli deca anđeline džoli

Pročitajte još

Najnovije vesti