Anđelina Džoli stigla u Rim, obukla haljinu otvorenih leđa i pokazala tetovaže koje nose snažne poruke

Anđelina Džoli boravi na Filmskom festivalu u Rimu, gde je prisustvovala premijer ifilma “Couture”.
Crvenim tepihom prošetala je u haljini s potpisom Alberte Ferreti, otvorenih leđa, koja je još jednom istakla njenu urođenu eleganciju i prefinjenost.
Ipak, osim autfita, pažnju su privukle i brojne tetovaže na leđima, koje nose predivne poruke.
Na levoj strani leđa nalazi se budistička mantra posvećena njenom sinu Medoksu. Ispisana je kmerskim pismom i šalje poruku zaštite, ljubavi i sreće. Tekst tetovaže glasi: “Neka tvoji neprijatelji beže daleko od tebe. Ako stekneš bogatstvo, neka zauvek ostane tvoje. Tvoja lepota biće poput boginje Aspare. Gde gdo da kreneš, mnogi ćete pratiti, služiti i štititi, okružiće te sa svih strana.”
Pročitajte Iskra Brajović krstila decu: Ćerka Ines ponela divno kršteno ime, koje je sama izabrala još pre četiri godine
Na gornjem delu leđa, tik ispod vrata Anđeline Džoli, stoji natpis “Znaj svoja prava”, inspirisan pesmom pank benda The Clash. Reč je o tetovaži koja odražava njen stav o slobodi i pravima, temama o kojima često govori u javnosti.
Na sredini leđa nalaze se tetovaže koje simbolizuju četiri prirodna elementa – zemlju, vodu, vazduh i vatru, kao i četiri kontinenta. Najveća tetovaža predstavlja ravnotežu između tih sila, dok su bočne povezane sa duhovnim značenjima: jedna označava sreću i bogatstvo, a druga podseća na saosećanje prema sebi. Nastale su tokom njenog boravka u Kambodži, a rađene su uz ritaulni blagoslov.
Anđelina Džoli u dnu leđa ima istetoviranog bengalskog tigra, veličine 30 cm. Taj crtež star je više od deset godina, a predstavlja njenu vezu sa Kambodžom, zemljom u kojoj je usvojila sina Medoksa.
Inače, zanosna glumica,bivša supruga Breda Pita, nema tetovaže samo na leđima.
Na levoj nadlaktici nalaze se geografske koordinate mesta rođenja njene dece – Noksa, Vivijen, Šajlo, Zahare, Paksa i Medoksa.
Ranije je na tom mestu imala tetovažu posvećenu bivšem suprugu, Biliju Bobu Tortonu, koju je uklonila nakon razvoda.
Slične Vesti
Anđelina Džoli zablistala na crvenom tepihu, njen pratilac sve očarao
Anđelina Džoli u javnosti sa biološkim sinom
18/11/2024Saznajte više
Anđelina Džoli sa decom na crvenom tepihu: Zahara u maminoj haljini sa Oskara, Šajlo više ne želi da bude dečak
Deca Anđeline Džoli zvezde premijere novog filma holivudske dive
19/10/2021Saznajte više
Anđelina Džoli usred bitke za starateljstvo sa Bredom Pitom otkriva tajnu nove tetovaže
Tetovaže Anđeline Džoli – misterija je rešena
17/06/2021Saznajte više
Pročitajte još
Anđelina Džoli stigla u Rim, obukla haljinu otvorenih leđa i pokazala tetovaže koje nose snažne poruke
Anđelina Džoli pokazala tetovaže na leđima
21/10/2025Saznajte više
I dalje se nije udala! Princ od Vranje voleo je našu glumicu: Uh, ona je moja prva ljubav! Moja Afrodita
Princ od Vranje otkrio koja glumica je njegova prva ljubav
21/10/2025Saznajte više
Maja Mandžuka ekskluzivno za HELLO! o majčinstvu i udaji u Americi
Maja Mandžuka za HELLO! o majčinstvu i udaji
21/10/2025Saznajte više
Kakva noć u Ebenfurtu: Dragana Mirković slavila rođenje unuke, obukla majicu specijalo rađenu za baku
Dragana Mirković slavila rođenje unuke Ksenije
21/10/2025Saznajte više
Ana Sević ga je večeras čekala na rođendanu: Darko Lazić pao sa kvada i slomio rebro? Evo šta se zaista dogodilo
Darko Lazić pao sa kvada i slomio rebro
20/10/2025Saznajte više
Nije želeo da se leči, mnogo se napatio: Rođeni brat Viki Miljković dugo je bolovao
Brat Viki Miljković dugo je bolovao
20/10/2025Saznajte više
Komentari (0)