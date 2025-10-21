Anđelina Džoli stigla u Rim, obukla haljinu otvorenih leđa i pokazala tetovaže koje nose snažne poruke

Anđelina Džoli boravi na Filmskom festivalu u Rimu, gde je prisustvovala premijer ifilma “Couture”.

Crvenim tepihom prošetala je u haljini s potpisom Alberte Ferreti, otvorenih leđa, koja je još jednom istakla njenu urođenu eleganciju i prefinjenost. Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Ipak, osim autfita, pažnju su privukle i brojne tetovaže na leđima, koje nose predivne poruke.

Na levoj strani leđa nalazi se budistička mantra posvećena njenom sinu Medoksu. Ispisana je kmerskim pismom i šalje poruku zaštite, ljubavi i sreće. Tekst tetovaže glasi: “Neka tvoji neprijatelji beže daleko od tebe. Ako stekneš bogatstvo, neka zauvek ostane tvoje. Tvoja lepota biće poput boginje Aspare. Gde gdo da kreneš, mnogi ćete pratiti, služiti i štititi, okružiće te sa svih strana.”

Na gornjem delu leđa, tik ispod vrata Anđeline Džoli, stoji natpis “Znaj svoja prava”, inspirisan pesmom pank benda The Clash. Reč je o tetovaži koja odražava njen stav o slobodi i pravima, temama o kojima često govori u javnosti.

Na sredini leđa nalaze se tetovaže koje simbolizuju četiri prirodna elementa – zemlju, vodu, vazduh i vatru, kao i četiri kontinenta. Najveća tetovaža predstavlja ravnotežu između tih sila, dok su bočne povezane sa duhovnim značenjima: jedna označava sreću i bogatstvo, a druga podseća na saosećanje prema sebi. Nastale su tokom njenog boravka u Kambodži, a rađene su uz ritaulni blagoslov.

Anđelina Džoli u dnu leđa ima istetoviranog bengalskog tigra, veličine 30 cm. Taj crtež star je više od deset godina, a predstavlja njenu vezu sa Kambodžom, zemljom u kojoj je usvojila sina Medoksa. Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Inače, zanosna glumica,bivša supruga Breda Pita, nema tetovaže samo na leđima.

Na levoj nadlaktici nalaze se geografske koordinate mesta rođenja njene dece – Noksa, Vivijen, Šajlo, Zahare, Paksa i Medoksa.

Ranije je na tom mestu imala tetovažu posvećenu bivšem suprugu, Biliju Bobu Tortonu, koju je uklonila nakon razvoda. Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images





