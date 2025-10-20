Nije želeo da se leči, mnogo se napatio: Rođeni brat Viki Miljković dugo je bolovao

Brat Viki Miljković, Vladica, preminuo je pre sedam meseci u 46. godini života.Sahranjen je na groblju Nišu.

Pevačia dugo nije mogla da govori o teškom gubitku, ali je svena da je to praznina koja će je zauvek pratiti.

Sada je, za emisiju “Premijera” prvi put ispričala sa kojim zdravstvenim problemom se njen brat suočio i kako su izgledali njegovi poslednji dani.

Brat Viki Miljković nije voleo da priča o toj temi, iako je dugi niz godina bolovao.

- Za bolest je saznao 2011. godine, ali nije hteo da prizna. Bio je mlad, poletan, vrhunski muzičar, harmonikaš, jako vredan. Uvek je bio nasmejan, ljubazan, svakom je želeo da pomogne.

Kako je navela, stanje se pogoršalo posle smrti njihove majke 2020. godine.

Bio je jako vezan za nju, nije se ženio i nije imao dece. Kada je mama umrla, njegova bolest krenula je da napreduje. Dugo nije želeo da se leči, nije želeo da napusti Niš, mada je imao nemačke papire. Kada je sam sebi priznao da je bolestan i da želi sebi da pomogne, bilo je kasno. Mnogo se namučio i napatio. Instagram

- On je svirao sa Tašketom, svirao je sa mnom godinama. Posle kada smo seli i doneli odluku da ne ide toliko često, da putuje i nosi težak instrument, to se desilo što se desilo. Baš se namučio i prosto sam rekla: “Bože dragi, zašto se mučio ovoliko”. Bilo mi je teško to da gledam.

- Dok je mama bila živa, nije bilo strašno. Povremeno je vukao nogu i sreća što ona to nikada nije videla. Moja mama je bila jako vezana za svoju decu, čitav život nam je posvetila – ispričala je Viki Miljković.





