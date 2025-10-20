Iskra Brajović krstila decu: Ćerka Ines ponela divno kršteno ime, koje je sama izabrala još pre četiri godine

Iskra Brajović nedavno je upriličila specijalan dan za svoju decu, ali i celu porodicu.
Ćerku Ines i sina Arona krstila je njena najbolja drugarica iz škole, Olga.
- Naše mame bile su veoma bliske prijateljice, znala sam njenu pokojnu mamu – mogu da kažem da je energetski ona moja druga mama. I na krštenju, neprekidno sam razmišljala kako mi fali njeno prisustvo, ali je ti negde gore, gleda sa osmehom na taj sveti čin. Nije bilo dileme da Olga bude njihov duhovni vodič, naročito se ona i Ines vole i razumeju na jedan poseban način – ispričala je glumica u intervjuu koji je dala za novi broj magazina Story.
Kako je rekla, odluka da u istom danu krsti ćerku Ines, koja sada pohađa treći razred, i jednogodišnjeg sina Arona, desila se spontano.
Govoreći o svetom činu krštenja, Iskra je otkrila:
- Ines je maštala o tom danu nekoliko godina, ali eto, predivno je što se desilo da se njih dvoje krste zajedno.
- Time je ta divna veza brata i sestre samo još više ojačana.
Prelepa devojčica sama je izabrala kršteno ime – Nada, a njena mama pojasnila je koju simboliku nosi.
- Nada je tatina baka, znači njena čukunbaka. Imamo to ime u porodici. Ali, nije to bilo presudno. Ines to traži već četiri godine. Podržala sam je, valja imati nadu uvek, a ja sam sada dobila i jednu opipljivu Nadu – poručila je Iskra Brajović.
