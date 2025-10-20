Obe smo volele istog... Alka Vuica bila je ljubavnica Štimca, ovim rečima se obratila njegovoj ženi

Alka Vuica oduvek je važila za fatalnu crnku, na čiji šarm su padali moćni i poznati muškarci raznih profesija. Ljubavni život joj je bio veoma bogat, a neretko je i govorila o svojim iskustvima. Oduvek je bila svoja i drugačija, a često je znala i da se tuče sa muškarcima. U osnovnoj školi počela je da svira klavir, što je u njenom slučaju bilo i logično jer potiče iz muzičke porodice.

Njena prva ljubav bio je bubnjar iz grupe "Srebrna krila". Upoznali su se u klubu i to kada je imala boginje, a ljubav je trajala 4 godine. Napisala mu je i par pesama, a ubrzo je upoznala Momčila Bajagića Bajagu i Gorana Bregovića. Dugo se spekulisalo da je i sa njima bila u ljubavi, a nakon prekida su ostali u sjajnim odnosima. Bajaga joj je čak posvetio pesmu "Zažmuri" i "Sa druge strane jastuka".

- Bili smo mladi, pisali smo pesme jedni drugima, bilo je tu ljubavi, neke pesme su postale stvarno veliki hitovi. Meni je nepristojno, šta da govorim ko je meni šta napisao. Ja vam mogu otkriti šta sam ja Bajagi napisala, napisala sam ih više, ali jedna od pesama koja je nastala iz naše ljubavi je: "Gde Dunav ljubi nebo" - rekla je Alka Vuica i otkrila u kakvim je danas odnosima sa njima.

Naime, Alka je i o Goranu u medijima govorila u superlativu.

- Mi smo u odličnim odnosima, Goran mi je veliki prijatelj, Momo isto, čujemo se, vidimo se kad možemo. Savetujemo se oko pesama, jako sam srećna što sam ljude koje sam volela zadržala u životu, jer smatram da je ljubav energija koja ne nestaje, već se pretvara u nešto drugo. Možda zaljubljenost može nestati, ali prava ljubav ne, ona ostaje uvek - rekla je ona za Premijeru. Photo by Chris Jackson/Getty Images

Alka je ispričala da je u nju bio zaljubljen i Boris Novković, sa kojim je kasnije postala veliki prijatelj i saradnik.

- Pisala sam mu mnogo pesama koje su veliki hitovi. Znam ga otkad je imao 8 ili 9 godina, a ja sam imala 18. Jednom prilikom je ispričao da se zaljubio u mene kad me je upoznao, ja sam tada bila sa Adijem iz "Srebrnih krila" i letovali smo zajedno sa Đorđem, ja sam čuvala Borisa, bio je presladak. Kad je stasao, došao je kod mene da mu napišem tekstove, bila sam oduševljena - ispričala je Vuica.

Alka Vuica bila je ljubavnica poznatog fudbalera

Nešto kasnije, upoznala je uticajnog slikara Vuka Veličkovića, i dobila sina Ariana. Alka se tu nije zaustavila te su se širile spekulacije da je imala aferu i sa gradonačelnikom Splita. Ni to nije bila jedina afera, te je uplovila u vezu sa fudbalerom Igorem Štimcem koji je u to vreme bio oženjen.

Pričao se da je fudbaler suprugu Suzanu Žunić, nekadašnju misicu, varao sa drugim manekenkama i misicama, pevačicama, glumicama, te da se tim aferama ne zna broj, ali ime jedne od njegovih ljubavnica javno je potvrđeno. U pitanju je bila upravo Alka Vuica, koja je o svojoj aferi sa Igorom jednom prilikom i javno govorila.

- Veoma cenim Suzanu i žao mi je što je zbog mene bila povređena. Sudbina nam je spojila živote na vrlo ružan način, ali samo zato što smo obe jako volele istog muškarca i verovale mu - rekla je Alka u jednom intervjuu. Instagram printscreen @neuspjeh prvaka

Kada su je nekoliko godina kasnije pitali o ljubavi i njenim izborima, Vuica je govorila:

- Nažalost sam bila i ljubavnica. I mislim da je to ponižavajuće za ženu i svakoj bih preporučila da ne ulazi u takav odnos. Misliš da iz njega možeš izaći nedirnut, a ne možeš. Niko normalan ne može pristati da bude drugi. I zapravo je strašno kako ti frajeri koji zavode, jer muškarci koji imaju ljubavnice to rade, zavode, uvek imaju tu svoju tužnu priču - rekla je jednom prilikom za "Slobodnu dalmaciju".

Na ovu aferu osvrnula se i Suzana otkrivši za medije, kako se osećala kada je shvatila da je Alka Vujica ljubavnica njenog muža:

- Zaista je ponižavajuće shvatiti da ste mnogo puta sedeli u društvu s osobama s kojima vas je suprug prevario, a da vi o tome niste imali pojma. Sve te devojke, a pogotovo Alka, zapravo su mi pomogle da promenim svoj život nabolje. Nakon što sam proživela to poniženje i razočaranje u Igora kao osobu, ne kao u muža, okrenula sam se sebi i svojim hobijima, jer jedino sam tako mogla da sačuvam unutrašnji mir.

Supruga Igora Štimca neko vreme se borila sa depresijom i trebalo joj je čak nekoliko godina da se u potpunosti vrati sebi. Danas je u srećnom braku sa Damirom Milačićem, košarkaškim trenerom, za koga se udala 2015. posle šest godina zabavljanja.






