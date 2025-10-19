Posle skoro osam meseci Lepa Brena progovorila o Saši Popoviću: Mnogo fali...

Lepa Brena važi za jednu od onih javnih ličnosti koja ne voli preterano medijsko eksponiranje, niti daje intervjue ukoliko za to nema dobar povod, međutim danas je za "Kurir" televiziju govorila o brojnim životnim i svakodnevnim temama.

Nezaobilazno pitanje bilo je svakako o njenom kumu Saši Popoviću ali i o njihovoj produkcijskoj kući "Grand" koju su zajedno godinama gradili, da bi je pre nekoliko godina prodali United Mediji. Ivan Vučićević

Mnogo se spekulisalo o odnosu koji su njih dvoje imali poslednjih godina, kao i o činjenici da se pevačica nije pojavila ni na jednom pomenu estradnom magu. Ipak, to će ostati i dalje nedoumica pošto o tome nije govorila, ali se dotakla njegovog lika i dela kroz prizmu njegovog takmičenja "Zvezda Granda".

Iako retko gleda televiziju, Brena je upućena u ekspanziju muzičkih takmičenja. Pitanje koje se postavlja je da li bi se našla u žiriju nekog od njih.

- Ne bih to mogla da radim, zaista. To je veoma odgovorna priča. Treba deci dati šansu, treba im konstruktivno verbalno objasniti u kojoj su fazi i kako treba da napreduju. To je ozbiljna odgovornost. Ne mogu više da se takmičim ni sa kim. Mi smo počeli još 1998. godine, kad smo otvorili "Grand produkciju", i to takmičenje, dok je pokojni Saša to vodio, bilo je stub čitave priče. Sada ne vidim jednu takvu ozbiljnost, takvu odgovornost, a ja ne mogu da radim to laički - rekla je Brena i nastavila:

- Da me neko plati pa da se ja kao igram, da se slikam, previše mi je to, ne mogu da kažem neozbiljno, nego sad toga ima previše. Kad smo mi krenuli s "Grand produkcijom", sećam se kakvi su to komentari bili, da je to na margini ovog ili onog ukusa, a pogledajte posle toliko godina "Grand" i šema "Granda", kako smo mi to radili, postala je okosnica kako sve televizije to danas rade. A meni tu fali jedan čovek kao što je Saša Popović.

Lepa Brena o Saši Popoviću uvek je govorila isključivo u superlativu, a u kakvim je odnosima sa njegovom suprugom i porodicom ostaje misterija. Naime, kao što je poznato Brena i Boba pojavili su se na komemoraciji, kasnije istog dana i na Sašinoj sahrani ali od tada nisu pozvali niti svratili kod Suzane Jovanović iako žive u komšiluku.

Gostujući u jednoj emisiji Sašina udovica je otkrila da nisu u kontaktu ali da ne želi da zalazi u detalje tog odnosa jer ni sama nema odgovore na mnoga pitanja.





