Posle skoro osam meseci Lepa Brena progovorila o Saši Popoviću: Mnogo fali...

Lepa Brena važi za jednu od onih javnih ličnosti koja ne voli preterano medijsko eksponiranje, niti daje intervjue ukoliko za to nema dobar povod, međutim danas je za "Kurir" televiziju govorila o brojnim životnim i svakodnevnim temama.
Nezaobilazno pitanje bilo je svakako o njenom kumu Saši Popoviću ali i o njihovoj produkcijskoj kući "Grand" koju su zajedno godinama gradili, da bi je pre nekoliko godina prodali United Mediji.
Mnogo se spekulisalo o odnosu koji su njih dvoje imali poslednjih godina, kao i o činjenici da se pevačica nije pojavila ni na jednom pomenu estradnom magu. Ipak, to će ostati i dalje nedoumica pošto o tome nije govorila, ali se dotakla njegovog lika i dela kroz prizmu njegovog takmičenja "Zvezda Granda".
Iako retko gleda televiziju, Brena je upućena u ekspanziju muzičkih takmičenja. Pitanje koje se postavlja je da li bi se našla u žiriju nekog od njih.
Pročitajte Nedeljni ručak kod Popovića ne prolazi bez ovakvog krompira - Saša je Suzanin specijalitet obožavao
- Ne bih to mogla da radim, zaista. To je veoma odgovorna priča. Treba deci dati šansu, treba im konstruktivno verbalno objasniti u kojoj su fazi i kako treba da napreduju. To je ozbiljna odgovornost. Ne mogu više da se takmičim ni sa kim. Mi smo počeli još 1998. godine, kad smo otvorili "Grand produkciju", i to takmičenje, dok je pokojni Saša to vodio, bilo je stub čitave priče. Sada ne vidim jednu takvu ozbiljnost, takvu odgovornost, a ja ne mogu da radim to laički - rekla je Brena i nastavila:
- Da me neko plati pa da se ja kao igram, da se slikam, previše mi je to, ne mogu da kažem neozbiljno, nego sad toga ima previše. Kad smo mi krenuli s "Grand produkcijom", sećam se kakvi su to komentari bili, da je to na margini ovog ili onog ukusa, a pogledajte posle toliko godina "Grand" i šema "Granda", kako smo mi to radili, postala je okosnica kako sve televizije to danas rade. A meni tu fali jedan čovek kao što je Saša Popović.
Lepa Brena o Saši Popoviću uvek je govorila isključivo u superlativu, a u kakvim je odnosima sa njegovom suprugom i porodicom ostaje misterija. Naime, kao što je poznato Brena i Boba pojavili su se na komemoraciji, kasnije istog dana i na Sašinoj sahrani ali od tada nisu pozvali niti svratili kod Suzane Jovanović iako žive u komšiluku.
Gostujući u jednoj emisiji Sašina udovica je otkrila da nisu u kontaktu ali da ne želi da zalazi u detalje tog odnosa jer ni sama nema odgovore na mnoga pitanja.
Pročitajte još
Posle skoro osam meseci Lepa Brena progovorila o Saši Popoviću: Mnogo fali...
Lepa Brena o Saši Popoviću progovorila pred kamerama
19/10/2025Saznajte više
Jelena Karleuša pala u Pinkovim zvezdama, nije mogla da ustane
Jelena Karleuša pala u emisiji
19/10/2025Saznajte više
Snimak Slobode Mićalović kao devetogodišnjakinje, prvi ju je prepoznao ovaj čuveni glumac
Sloboda Mićalović bila je preslatka devojčica
19/10/2025Saznajte više
Koja je starija i to 4 godine? Nataša ili Maja?
Nataša Bekvalac ponosno nosi svoje godine i iako je odavno zakoračila u petu deceniju izgleda bolje nego ikada
19/10/2025Saznajte više
Milica Milša konačno otkrila istinu o Antonijevom ocu: Svi nešto vole da pitaju i čeprkaju
Milica Milša pričala o ocu svog sina
18/10/2025Saznajte više
Supruga, majka, doktorka, influenserka, a za ovaj talenat Aleksandre Vasković čak ni najbliži nisu znali
Talenat Aleksandre Vasković je prelep
18/10/2025Saznajte više
Komentari (0)