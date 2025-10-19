Jelena Karleuša se prosula u Pinkovim zvezdama, nije mogla da ustane

Već nekoliko dana društvenim mrežama kruži snimak sa snimanja Pinkovih zvezda u trenutku kada je Jelena Karleuša doživela veliki peh pored Dragana Stojkovića Bosanca.

Naime, pop diva je kao po običaju prišla Draganu Stojkoviću Bosancu, na čiji naslon od stolice je pokušala da sedne u sred nastupa takmičara, međutim, u tom trenutku pala je na pod! youtube printscreen

Petar Cvetković iz Malošišta kod Niša oduševio je publiku i žiri pesmom Željka Bebeka "Oprosti mi što te volim", a potom i numerom Marinka Rokvića "I kad me svi zaborave". Tokom njegovog drugog izvođenja, Jelena Karleuša je ustala da zapleše oko Dragana Stojkovića Bosanca, ali je u jednom trenutku izgubila ravnotežu i pala nasred scene.

Žiri je odmah priskočio u pomoć, a situacija je, iako neplanirana, izazvala salve smeha u studiju.

- Ovo se zove fraktura kuka! Zavodila sam te, Bosanac! - rekla je Jelena kroz smeh.

- Kako da te uhvatim kad si skliznula kao metak! - našalio se Bosanac, dok je Despić dodao:

- Mislio sam da je pao reflektor koliko se čulo!

- Desio se zemljotres! - uzvratila je Viki.





