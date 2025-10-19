Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Snimak Slobode Mićalović kao devetogodišnjakinje, prvi ju je prepoznao ovaj čuveni glumac

Snimak Slobode Mićalović kao devetogodišnjakinje, prvi ju je prepoznao ovaj čuveni glumac

Autor: | 19/10/2025

Sloboda Mićalović, osvojila nas je pre više od dve decenije kada se pojavila u kultnom filmu "Zona Zamfirova" u ulozi Vaske, a nakon toga mlada glumica počela je da niže velike uspehe.

Danas, Sloboda ima pozamašan broj različitih uloga i važi za jednu od najlepših glumica na ovim prostorima.

Na društvenoj mreži TikTok, nedavno je oživeo snimak Mićalovićeve kada se kao devetogodišnja devojčica pojavila u dečijoj emisiji "S one strane duge" koju je vodio legendarni Milorad Mandić MandaOsim gostiju u studiju i muzičko-scenskog dela, deo emisije je bio posvećen i druženju sa decom iz drugih gradova.

Manda je obišao mnoge gradove, ali Leskovac je posebna priča - naime, tu se prvi put pojavila Sloboda Mićalović koja je tada imala 9 godina.

Fabrika iz Leskovca je bila domaćin i sponzor emisije, a sve se snimalo upravo u fabričkom krugu.

- Evo Leskovčanke mlade.. Sunce malo, kako se zoveš? - upitao je Manda simpatičnu devojčicu sa paž frizurom.

- Mićalović Sloboda - rekla je.

- Kako? - upitao je zbunjeni Manda.

- Mićalović Sloboda - ponovila je buduća glumica, Manda je pitao "je l to ono kao sloboda narodu", a Sloboda se nasmejala svojim prepoznatljivim osmehom koji je i dan danas krasi na licu.

 

Inače, ovo je bilo prvo pojavljivanje Mande i Slobode zajedno, a poslednji njihov susret je bio, nažalost, u pozorištu “Boško Buha” tokom predstave "Petar Pan", kada se Manda srušio i preminuo na daskama koje život znače 2016. godine.

 

