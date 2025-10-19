Snimak Slobode Mićalović kao devetogodišnjakinje, prvi ju je prepoznao ovaj čuveni glumac

Sloboda Mićalović, osvojila nas je pre više od dve decenije kada se pojavila u kultnom filmu "Zona Zamfirova" u ulozi Vaske, a nakon toga mlada glumica počela je da niže velike uspehe.
Danas, Sloboda ima pozamašan broj različitih uloga i važi za jednu od najlepših glumica na ovim prostorima.
Na društvenoj mreži TikTok, nedavno je oživeo snimak Mićalovićeve kada se kao devetogodišnja devojčica pojavila u dečijoj emisiji "S one strane duge" koju je vodio legendarni Milorad Mandić Manda. Osim gostiju u studiju i muzičko-scenskog dela, deo emisije je bio posvećen i druženju sa decom iz drugih gradova.
Manda je obišao mnoge gradove, ali Leskovac je posebna priča - naime, tu se prvi put pojavila Sloboda Mićalović koja je tada imala 9 godina.
Fabrika iz Leskovca je bila domaćin i sponzor emisije, a sve se snimalo upravo u fabričkom krugu.
- Evo Leskovčanke mlade.. Sunce malo, kako se zoveš? - upitao je Manda simpatičnu devojčicu sa paž frizurom.
Pročitajte Klavir, moderan nameštaj i zid u staklu - Ovde su odrasle Mila i Vera Ćetković, porodični dom u srcu prestonice FOTO
- Mićalović Sloboda - rekla je.
- Kako? - upitao je zbunjeni Manda.
- Mićalović Sloboda - ponovila je buduća glumica, Manda je pitao "je l to ono kao sloboda narodu", a Sloboda se nasmejala svojim prepoznatljivim osmehom koji je i dan danas krasi na licu.
Inače, ovo je bilo prvo pojavljivanje Mande i Slobode zajedno, a poslednji njihov susret je bio, nažalost, u pozorištu “Boško Buha” tokom predstave "Petar Pan", kada se Manda srušio i preminuo na daskama koje život znače 2016. godine.
