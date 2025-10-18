Velika razlika u godinama se nije primećivala, ko bi rekao da je Marinko Rokvić toliko stariji od Slavice?

Slavica Rokvić juče je u društvu najmilijih proslavila 61. rođendan dok su joj unuci pevali rođendansku pesmu. Iako je prošlo već četiri godine od kada ju je zauvek napustio suprug Marinko, njegov nedostatak ništa ne može zameniti na svakodnevnom nivou, a posebno kada porodica kao juče ima veliki razlog za slavlje.

Njih dvoje imali su skladan brak. Ipak, postoji neki detalj iz njihovog života koji je mnogima bio čudan, ali oni se na to nisu obazirali, već su nastavili da kroje svoj život, a to je da razlika u godinama Slavice i Marinka Rokvića nije bila mala. Instagram

Pevač je suprugu upoznao 1984. godine, a ubrzo nakon toga doveo ju je u Beograd. Sledeće godine su se venčali i dobili sina Nikolu, a dve godine kasnije i sina Marka. Obojica su od pokojnog oca nasledila talent za muziku.

Zajedno su ostali sve do njegove smrti 2021. godine. Iako se o njhovom braku dosta toga zna, razlika u godinama mnogima je nepoznanica. Naime, Marinko je rođen 1954. godine, dok je Slavica mlađa deset godina. Inače, ona je rođena u Zagrebu.

Uvek je uživala u suprugovim uspesima, bila mu najveća podrška te se nikada nije isticala u javnom životu osim kada ga je pratila na svim važnim javnim događajima, no kada je ostala bez najvećeg životnog oslonca, Slavica je uzela stvar u svoje ruke.

Odlučila je da pokrene svoj lični blog koji joj je doneo brojne pratioce i popularnost. Lista njenih interesovanja je poduža. Osim što brine o kući i druži se sa unucima, Slavica priprema kulinarske specijalitete, održava baštu, pravi svoju kozmetiku zajedno sa snajom Bojanom Barović, a napisala je i knjigu.

Iako je vrlo aktivna na društvenim mrežama, Slavica brižljivo čuva svoj intimni život, a od smrti Marinka u javnosti se nije pojavljivala sa drugim muškarcem. Boško Karanović

Podsetimo, Marinko je preminuo 6. novembra 2021. godine u 68. godini života. osim sinova Nikole i Marka iza sebe je ostavio i vanbračng sina Daria, sa kojim braća gaje blizak odnos.





