Gde je danas Nebojša Bakočević?

Nema dame koja tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka nije ludela za Nebojšom Bakočevićem. O njemu se u proteklih godina skoro ništa nije moglo pročitati, činilo se kao da je u pravom smislu reči nestao. Nebojša Bakočević rođen je 15. februara i ove godine proslavio je svoj jubilarni 60. rođendan.

Proslavljeni glumac prvu ulogu ispred kamere zabeležio je vrlo mlad, kada se davne 1973. godine pojavio u jednoj epizodi "Pozorišta u kući", a nove su ubrzo počele da se nižu. youtube printscreen

Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da bi potom dobio sve važnije i veće role. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

Bakočević je važio za "dečka koji obećava", a posebnu pažnju privlačio je među ženskim delom publike. Glumac je važio za jednog od najlepših koji su se pojavili na ekranima, a izazivao je opštu histeriju devojčica na svakom koraku.

Žene su ga obožavale, a on nije krio da je i on voleo njih.

- To morate da pitate žene, ali moram da priznam da sam primetio da me vole, a ja njih obožavam. Kad sam 1983. upisao Akademiju, jedna od devojaka mi je rekla da sam glumu upisao zbog žena. Ima u tome istine. U životu me zanimaju isključivo dve stvari: hrana i žene. Za Oskara me zabole uvo — iskren je bio u jednom intervjuu glumac.

Međutim, usledili su problemi sa zakonom i zavisnošću od narkotika, a Bakočevića smo viđali sve ređe.

- Ima još ljudi koji znaju da nisam neko koga bi trebalo gurnuti u zapećak ili izbegavati. Pauza je dobro došla i meni i publici. Ljudi su me se uželeli, taman dovoljno. U međuvremenu sam imao druga posla — istakao je Bakočević jednom prilikom.

Bio je u burnoj vezi sa balerinom Ašhen Ataljanc, ali je veza prekinuta.

- Balerina je jednom prilikom kazala da joj je iskreno žao Nebojše, jer je od glumca na vrhuncu popularnosti postao zaboravljen i odbačen. Majka Nebojše Bakočevića jednom pilikom je otkrila da je glumac imao i ljubavnih problema.

- Ponosila sam se prvih trideset godina svojim sinom, a sada ću, izgleda, da ga se stidim. Imao je ljubavnih problema, uostalom kao i svi mladi, ali se uvek izvlačio iz njih. U poslednje dve godine, otkad je ovo počelo da se dešava, ne znam šta je u njegovoj glavi - zaključila je tada. youtube/printscreen

Tako se glumac u 21. veku pojavio u svega nekoliko ostvarenja: u seriji "Vratiće se rode" i filmu "Artiljero", a najnovija uloga u kojoj smo ga videli je Paja u seriji "Pet". Zahvaljujući tome, vatrene obožavateljke Nebojše Bakočevića imale su priliku da ga vide posle mnogo godina.

Glumac je, inače, proteklih godina dao svega nekoliko izjava, a jednom prilikom je istakao da ne želi da bude estradna ličnost, već da živi u miru. Nije poznato hoćemo li ga ponovo gledati u nekom novom ostvarenju, ali jedno je sigurno - žene bi to dočekali s velikim oduševljenjem.

(Espreso/Glossy)





