Goca Tržan večeras ima koncert: Roditelji u prvom redu, ćerka Lena došla sa dečkom

Ćerka Goce Tržan sa dečkom na maminom koncertu

Goca Tržan večeras u MTS dvorani ima koncert pod nazivom "Sad me jako zagrli". Antonio Ahel/ATAImages

Osim supruga Radomira pevačici su podršku pružili roditelji, za koje su bila rezervisana mesta u prvom redu.

Ćerka Goce Tržan. Lena Marinković, koja je ove godine proslavila punoletstvo, na mamin koncert stigla je u društvu dečka, koji nije želeo da se eksponira.

Pop zvezdu, koja od nedavno ima emisiju na Blic televiziji, podržale su i brojne ličnosti iz javnog života.

Na sceni joj se u jednom trenutku pridružila Milica Pavlović.

Goca Tržan iskoristila je priliku da se koleginici javno zahvali što je pre nekoliko meseci ispunila želju njene ćerke pa je ne samo došla na njen rođendan, već je i otpevala nekoliko pesama. Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages Antonio Ahel/ATAImages





