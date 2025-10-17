Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Brižit Bardo (91) primljena u bolnicu

Brižit Bardo (91) primljena u bolnicu

Autor: | 17/10/2025

0

Brižit Bardo (91) primljena je u bolnicu “Sen-Žan” u Tulonu, nedaleko od njenog doma u Sen Tropeu.

Francuska glumica i aktivistkinja za prava životinja hospitalizovana je pre tri nedelje zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

Pročitajte Sin Sofije Loren stiže sutra u Beograd - Najavio spektakl, mnogi će moći da ga vide

Kako se navodi u izveštajima francuskih medija glumica se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog čega je podvrgnuta hirurškoj intervenciji.

Iako je njeno opšte zdravstveno stanje zabrinjavajuće, očekuje da će za nekoliko dana biti puštena kući.

Photo by Kael Alford Newsmakers

 

Ikona francuskog i evropskog filma,jedna od najlepših žena svog vremena, vodila je turbulentan privatni život. U 38. godini odrekla se glumačke karijere i posvetila borbi za prava životinja, čemu je ostala dosledna sve do danas.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Photo by Kael Alford Newsmakers
Tagovi: brizit bardo zdravlje brižit bardo glumica brižit bardo brižit bardo u bolnici

Pročitajte još

Najnovije vesti