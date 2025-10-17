Brižit Bardo (91) primljena u bolnicu

Brižit Bardo (91) primljena je u bolnicu “Sen-Žan” u Tulonu, nedaleko od njenog doma u Sen Tropeu.

Francuska glumica i aktivistkinja za prava životinja hospitalizovana je pre tri nedelje zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

Kako se navodi u izveštajima francuskih medija glumica se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog čega je podvrgnuta hirurškoj intervenciji.

Iako je njeno opšte zdravstveno stanje zabrinjavajuće, očekuje da će za nekoliko dana biti puštena kući. Photo by Kael Alford Newsmakers

Ikona francuskog i evropskog filma,jedna od najlepših žena svog vremena, vodila je turbulentan privatni život. U 38. godini odrekla se glumačke karijere i posvetila borbi za prava životinja, čemu je ostala dosledna sve do danas.






