Lepše ne može: Naš golman u Saudijskoj Arabiji dobio nadimak zbog kojeg puca od ponosa

Nadimak Predraga Rajkovića u Saudijskoj Arabiji
Predrag Rajković, golman naše fudbalske reprezentacije, tokom dosadašnje karijere promenio je nekoliko klubova i država. Sa suprugom Anom živeo je u Izraelu, Francuskoj, Španiji, a od prošle godine njihova adresa je u Saudijskoj Arabiji.
U vreme kada je naš golman potpisao ugovor sa klubom El Itihad, porodica je postala bogatija za još jednog člana, prelepu devojčicu po imenu Nora. Prvi rođendan, u društvu braće Tadije i Relje, proslavila je upravo u toj egzotičnoj zemlji.
- S obzirom da su u Saudijskoj Arabiji kuće prostrane, a dvorišta velika, nismo imali dilemu gde ćemo proslaviti prvi rođendan ćerkice. Došli su Reljini i Tadijini drugari i bilo je predivno – rekla je nedavno Ana Rajković u intervjuu za HELLO!.
Život u Saudijskoj Arabiji prepun je lepih iskustava.
- Za ovih godinu dana uspeli smo, koliko-toliko, da obiđemo zemlju. Složili smo se da je Džeda jedan od najlepših gradova koji smo videli. Prelep je i Rijad, ali je Džeda, koja izlazi na more, nešto posebno.
Predrag Rajković odlično se uklopio u novu sredinu, a saigrači su mu dali nadimak po kojem ga sad svi oslovljavaju.
- Dok smo čekali ćerku Predrag je predlagao da se zove Lara, a meni se svidelo ime Nora. Imajući u vidu da se imena Tadija i Relja u inostranstvu teško izgovaraju, želela sam da njeno bude kratko i internacionalno. Kada smo izabrali ime koje je arapskog porekla nismo ni slutili da će Peđa nastaviti karijeru u Saudijskoj Arabiji. Sada ga zovu Abu Nora ili Otac Nore, niko ga drugačije ne oslovljava - otkrila je supruga našeg golmana.
