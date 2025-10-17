Ivan Ivanović najavio povratak na male ekrane: Tvrdim, nepobediv sam!

“Medijska kuća Ringier i Ivan Ivanović završavaju jednogodišnju saradnju, te formati iza kojih stoji ovaj televizijski autor od jeseni više neće biti deo programske šeme Blic televizije,” pisalo je, između ostalog u saoptenju, koje je objavljeno početkom avgusta.

Precizirano je da se formati “Veče sa Ivanom Ivanovićem” i Četiri i po muškarca”, koje Ivan Ivanović potpisuje kao autor i voditelj, ubuduće neće prikazivati na pomenutoj televiziji.

On je prethodno radio na TV Prvoj, zatimo na Novoj S, a u intervjuu za “Vreme”, posle prekida saradnje sa Blic televizijom, priznao je da nema planove osim da se dobro odmori i oštro kritikuje stanje u medijima – i ovim, i onim.

Na pitanje da li su za njega i njegovu ekipu sada sva vrata zatvorena, odgovorio je potvrdno, pa dodao:

- Ne razmišljam o novim vratima, nego o nekom drugom poslu ili da krenem konačno na stand-up turneju. Instagram screenshot/veceivan

Jesenja televizijska sezona startovala je pre nekoliko nedelja, ali se Ivanovo ime nije spomenulo ni jednom prilikom. I taman kada su svi pomislili da je odustao od profesije u kojoj je izgradio zavidnu karijeru, on se oglasio na svom Instagram profilu.

"Niko u Evropi (verovatno ni svetu) nikada nije uradio ono što ćete gledati.Nova era TV sadržaja počinje večeras,u Srbiji ," zaintrigirao je javnost, uz isečak iz nove emisije koja će se emitovati na njegovom YT kanalu sa porukom:

- Za kraj ove epizode mogu da vam kažem samo jednu stvar: Tvrdim, nepobediv sam! Instagram screenshot/veceivan





