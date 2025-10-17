“Medijska kuća Ringier i Ivan Ivanović završavaju jednogodišnju saradnju, te formati iza kojih stoji ovaj televizijski autor od jeseni više neće biti deo programske šeme Blic televizije,” pisalo je, između ostalog u saoptenju, koje je objavljeno početkom avgusta.
Precizirano je da se formati “Veče sa Ivanom Ivanovićem” i Četiri i po muškarca”, koje Ivan Ivanović potpisuje kao autor i voditelj, ubuduće neće prikazivati na pomenutoj televiziji.
Pročitajte Sin Andrije Kuzmanovića je preslikani otac - Ignjat čak ima razdvojene prednje zube
On je prethodno radio na TV Prvoj, zatimo na Novoj S, a u intervjuu za “Vreme”, posle prekida saradnje sa Blic televizijom, priznao je da nema planove osim da se dobro odmori i oštro kritikuje stanje u medijima – i ovim, i onim.
Na pitanje da li su za njega i njegovu ekipu sada sva vrata zatvorena, odgovorio je potvrdno, pa dodao:
- Ne razmišljam o novim vratima, nego o nekom drugom poslu ili da krenem konačno na stand-up turneju.
Jesenja televizijska sezona startovala je pre nekoliko nedelja, ali se Ivanovo ime nije spomenulo ni jednom prilikom. I taman kada su svi pomislili da je odustao od profesije u kojoj je izgradio zavidnu karijeru, on se oglasio na svom Instagram profilu.
"Niko u Evropi (verovatno ni svetu) nikada nije uradio ono što ćete gledati.Nova era TV sadržaja počinje večeras,u Srbiji ," zaintrigirao je javnost, uz isečak iz nove emisije koja će se emitovati na njegovom YT kanalu sa porukom:
- Za kraj ove epizode mogu da vam kažem samo jednu stvar: Tvrdim, nepobediv sam!
Pročitajte još
Ivan Ivanović najavio povratak na male ekrane: Tvrdim, nepobediv sam!
Ivan Ivanović najavio povratak na male ekrane
17/10/2025Saznajte više
Novak Đoković: Žao mi je ako sam neke razočarao, ali ostajem!
Novak Đoković o karijeri je govorio pre nekoliko dana
17/10/2025Saznajte više
Cecu pre koncerta sačekalo iznenađenje: U bekstejdžu ONA, niko nije znao da su bliske
Cecina zaova pojavila se na njenom koncertu
17/10/2025Saznajte više
Posle 39 godina otkriveno kome je Halid Bešlić posvetio pesmu "Beograđanko mala", danas je uspešna poslovna žena i majka VIDEO
Pesma Halida Bešlića Beograđanko mala krije tajnu
17/10/2025Saznajte više
Igor Kojić ima novu devojku, zajedno stigli na koncert FOTO
Nova devojka Igora Kojića pojavila se sinoć sa njim na koncertu
17/10/2025Saznajte više
Sestra Nataše Bekvalac uživo u emisiji otkrila sve o pevačicinom partneru: Nemoj da lažeš da nemaš dečka
Sestra Nataše Bekvalac otkrila da je pevačica emotivno ispunjena
17/10/2025Saznajte više
Komentari (0)