Milica Milša konačno otkrila istinu o Antonijevom ocu: Svi nešto vole da pitaju i čeprkaju

Svi su se dugo pitali ko je bivši partner Milice Milše sa kojim je pre tri decenije dobila sina jedinca Antonija i koji nosi ime njegovog dede. Glumica je na četvrtoj godini studija zatrudnela sa misterioznim muškarcem i odlučila da rodi dete, a u tome je od prvog trenutka imala ogromnu podršku roditelja.

Ipak, nikada se nije saznalo ko je otac njenog sina kojeg je kasnije prihvatio i odgajio njen suprug Žarko Jokanović, sa kojim je nedavno proslavila 25 godina braka. Govoreći o mladosti i trudnoći, dramska umetnica je uvek isticala da ništa ne bi bilo moguće bez podrške njenih roditelja. Miličin sin Antonije dobio je ima po dedi, ali lepa glumica nikada nije otkrila ko je otac dečaka koga je rodila ne četvrtoj godini fakulteta. Prvih šest godina sina je podizala sama, uz nesebičnu pomoć roditelja, trudeći se da ne zapostavi studije, a kasnije i karijeru.

‒ Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca ‒ otkrila je Milica jednom prilikom.

Uvek je odbijala da odgovori na pitanje ko je Antonijev biološki otac, ističući kako je njegov jedini tata Žarko koji ga je podigao i vaspitao.

- Antonije ima jednog jedinog oca, a to je Žarko. Svi nešto vole da pitaju i čeprkaju, nema tu ničega. Jednostavno, tri godine sam se zabavljala sa jednim momkom, trebalo je da se venčamo, nisam želela da se udam, sama sam tako odlučila, videla sam da to neće da štima. Posle 29 godina nema tu šta da se priča - rekla je Milica Milša, a njenu izjavu ste mogli da čujete u emisiji "Naj od naj" na Blic TV.

Bivši partner Milice Milše, činjenica, nikada se nije medijski eksponirao. Pa ko zna, možda i ne živi u našoj zemlji.





