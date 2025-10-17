Igor Kojić ima novu devojku, zajedno stigli na koncert FOTO

Igor Kojić u prvi je sklopio brak na opštini Novi Beograd u 2025. godini sa 15 godina mlađom Sofijom Dacić, no samo šest meseci kasnije shvatili su da nisu jedno za drugo pa su se razišli a ubrzo potom i sporazumno razveli.
Sinoć je u MTS dvorani Dragan Kojić Keba održao veliki solistički koncert a svi pogledi bili su uprti u njegovog sina da li će doći sa lepšom polovinom, ali nova devojka Igora Kojića vešto je izbegla foto-reportere već ga je čekala na mestu u sali.
Naime, dok je sa sestrom Natašom davao izjave za medije, pred koncert svog oca, niko nije slutio da se nova devojka Igora Kojića nalazi među publikom.
Ipak, paparacima nije promakla činjenica da je Igor u publici sedeo sa prelepom brinetom, koja sa lica nije skidala široki osmeh.
Ono što su mnogi na prvi pogled primetili je da lepa brineta neodoljivo podseća na Sofiju, od koje se Igor nedavno razveo. U jednom trenutku Igor se pridružio ocu na bini, a tema razgovora bila jenjegova nova devojka.
Pročitajte Igor Kojić pre mesec dana započeo novi biznis - Osnovao firmu koja već sada okreće milione
- Ima novu devojku i sviđa mi se njegova devojka - rekao je Keba.
- Treća sreća, prvi put Bog pomaže - dodao je Igor.
- Sve je to opravdano. Živ čovek nekad i pogreši, ali nisi nikad pogrešio, ali valjda znaš šta ti je tata rekao: Kad voliš voli, kad ne voliš nemoj da voliš - dodao je Keba.
- Ja samo znam da volim, tu sam na tebe, a ti spremi grlo za novu svadbu - rekao je Igor i uz aplauz napustio scenu.
