Prva fotografija Igora Kojića sa novom devojkom

Posle razvoda od Severine Igor Kojić emotivni život nije ispoljavao u medijma. Saznali smo da je u vezi sa glumicom Teodorom Bjelicom iako su se oni trudili da ljubav sakriju.

Ipak, njihova veza nije potrajala pa su ubrzo i raskinuli, a sada se svi pitaju ko je nova devojka Igora Kojića koja mu je ukrala srce nakon nekoliko ljubavnih brodoloma? Profimedia

Pre nekoliko nedelja Kebin sin se pojavio sa atraktivnom brinetom na jednom prestoničkom događaju, ali nije želeo da otkriva njen identitet.

Uz pomoć društvenih mreža saznali smo da je nova devojka Igora Kojića osvojila 15 godina mlađa lepotica iz Zagreba.

Nova devojka Igora Kojića veoma je popularna na društvenim mrežama, a ima samo 22 godine.

- Igor je Anu upoznao u Zagrebu, gde, s obzirom na to da je tamo godinama živeo, odlazi često zbog brojnih prijatelja. Spojio ih je poznanik, a Kojić je odmah pao na Anin atraktivan izgled.

Mlađa je od njega, što mu je nakon burnog i medijski ispraćenog braka sa Severinom dobrodošlo - rekao je izvor za "Informer", a Igor je sada objavio njihovu prvu zajedničku fotografiju.

Iako se lice lepe devojke i dalje ne vidi, izgleda da je to to čim se Kojić pohvalio partnerkom na društvenim mrežama, s obzirom da ranije to gotovo nikada nije radio. Instagram/Igor Kojic

- Moje srce je i zauzeto i oduzeto. Ne bih sada komentarisao svoju stranu privatnog života, trudim se da uživam, sve je uvek kod mene bilo u najboljem redu, volim, postojim, ponašam se normalno - rekao je Igor nedavno.









Takođe, šuškalo se da su se upoznali u Zagrebu, gde Igor često odlazi. Navodno ih je upoznao zajednički prijatelj, a Igor je pao odmah na nje fizički izgled i šarm.