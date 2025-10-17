Alen Islamović promovisao anplagd album, za HELLO! otkriva: YU grupa me odvela u rokenrol, ne Bijelo dugme

Ime koje decenijama traje i odjekuje regionalnom muzičkom scenom zasigurno je Alen Islamović. Njegova harizma, talenat i istinska emocija dokaz su da muzičar ne podleže zubu vremena. Nakon godina na vrhu sa legendarnim bendovima Divlje jagode i Bijelo dugme, Alen nastavlja da pozitivno iznenađuje publiku novim projektima, ali i momentima koji vraćaju u dane kada je muzika značila slobodu. Boško Karanović Boško Karanović

Upravo takvu energiju prenela je i nesvakidašnja promocija anplagd albuma “The Best Of Acoustic”, održana sinoć u Staroj Pazovi, u organizaciji izdavača Fidbox. Reč je o potpuno novim, akustičnim verzijama njegovih hitova iz perioda kada je bio član grupa Divlje Jagode i Bijelo Dugme, kao i iz njegove solo karijere. Boško Karanović Boško Karanović

Album je u formatu LP ploče (180-gramski vinil, gatefold omot), CD-a i na digitalnim platformama objavila izdavačka kuća Fidbox. Aranžer i muzički producent svih numera je Alen Islamović, koji je zajedno sa Zlatanom Ćehićem uradio i miks albuma.

U specijalnom setu, Islamović je izveo pesme koje su obeležile njegovu karijeru, ali i život — od “Ako možeš zaboravi” u saradnji s Rambom Amadeusom, preko lične “30 kvadrata”, pa sve do večnih favorita kao što su “Piši mi” i “Te noći kad odem”. Boško Karanović Boško Karanović Boško Karanović Boško Karanović

U ekskluzivnom intervjuu za HELLO!, Alen Islamović otkriva zašto je YU grupa, a ne Bijelo dugme, bila presudna u njegovom muzičkom razvoju, kako je 30 kvadrata u Zagrebu oblikovalo njegov porodični život, kao i koje su pesme tiho posvećene njegovoj supruzi — iako ona to nikada nije znala.

Kada smo Alena, dok je ispraćao goste, pitali da li je zadovoljan promocijom, rekao nam je:

- Bilo je fenomenalno, jer je došao meni najdraži bend u staroj Jugoslaviji, a to je YU grupa. Zbog njih sam počeo da se bavim rokenrolom, a ne zbog Bijelog dugmeta. Bio sam najveći fan YU grupe, a i danas sam. Pesme, koje sam kao srednjoškolac skidao, poput „Šta će meni vatra, vatra“, svirao sam u Bihaću sa svojim bendom. Sedamdeset treće-četvrte-pete-šeste YU grupa mi je bila sinonim za roken rol. Boško Karanović

U pesmi „Ako možeš zaboravi“ je gost Rambo Amadeus. Da li je to dugogogišnje prijateljstvo ili se uklapa u atmosferu pesme?

- Rambo je moj prijatelj. Od dve pesme “Dugmeta” sam napravio jednu i ispalo je simpatično. Video sam i čuo kako to radi Bregović, pa rekoh da probam i uspelo je. Rambo dobro repuje i recituje, a meni je takav “štih” trebao.

Pre nego no što ćete otpevati pesmu „30 kvadrata“ rekli ste da u njoj ima mnogo ljubavi i tvoje supruge. Na šta ste tačno mislili?

- Nas dvoje smo za vreme rata iz Bihaća došli u Zagreb i kupili stan od trideset kvadrata. U njemu smo živeli četiri-pet godian, u njemu smo odgajili ćerku. Boško Karanović

Koliko su Vas takve situacije promenile?

- U našem životu se uvek nešto menja, uvek doživljavaš nešto novo, nešto lepo ili loše, samo što je ova promena bila drastičnija. Danas sam najsrećniji čovek na svetu, koji oko sebe ima svoju familiju, troje unučadi.

Da li biste za još neku pesmu mogli da kažete „u njoj ima moje žene, moje ljubavi“?

- Mnoge moje autorske pesme su posvećene njoj, mada to čak ni ona ne zna.

Interesantno je da se na albumu nalazi i jedna pesma koju je Islamović prvi put otpevao. Reč je o obradi sjajne balade grupe Drugi Način – “Piši mi”.

