Yasmin Levy objavila svoju verziju pesme "Caruso": Spot snimljen u Veneciji, pesma nastala u saradnji sa slavnim producentom

Diva world music scene, umetnica Yasmin Levy, objavila je svoju verziju legendarne pesme „Caruso“, čime je ovom bezvremenskom delu podarila novo ruho - spoj jakih emocija, mediteranskog senzibiliteta i elegantnih simfonijskih aranžmana. Promo

Spot za pesmu snimljen je u Veneciji, u režiji međunarodnog umetničkog tima, dok produkciju potpisuje Kipper Eldridge, višestruko nagrađivani producent koji stoji iza nekih od najvećih hitova Stinga i Stevi-ja Wondera. Promo

Za orkestarski deo pesme zaslužan je Simfonijski orkestar Radio-televizije Srbije, čiji raskošan zvuk donosi novu dimenziju ovom emotivnom klasiku. Povezivanjem svetske produkcije i regionalnog umetničkog izraza, Levy još jednom potvrđuje univerzalnost muzike koja prevazilazi granice jezika i kultura.

“Caruso” - originalno delo italijanskog kantautora Lucia Dalle, posvećeno velikom tenoru Enricu Carusu, postalo je simbol večne ljubavi, sećanja i moći glasa, a u interpretaciji Yasmin Levy pesma dobija potpuno novo, orijentalno-mediteransko značenje, puno strasti i melanholije. Promo

Projekat nosi potpis agencije Stars & More, menadžment tima Yasmin Levy, koji stoji iza brojnih internacionalnih muzičkih saradnji i produkcija visokog umetničkog dometa.

Nova verzija „Carusa“ najavljuje i nova muzička poglavlja Yasmin Levy, kao i velike koncerte umetnice širom regiona i sveta.

„Caruso“ je od danas na svim digitalnim platformama, dok premijeru spota možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Yasmin Levy.





