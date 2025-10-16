Rada Radenović: Moj sin već dve godine živi kod oca, drugi je razred srednje škole

Sin Rade Radenović živi u drugoj državi
Rada Radenović u ima novi angažman na TV B92 gde sa kolegom Nikolom Glišićem vodi večernji šou "Studio 7".
Osim novih poslovnih projekata u njenom životu dešavaju se i brojne promene na privatnom planu pa je tako već više od dve godine razdvojena makar fizički od jedinca Petra koji je srednju školu upisao u Podgorici.
U ekskluzivnom razgovoru za Story otkriva zbog čega je napustila Pink, kako funkcioniše njen odnos sa bivšim partnerom Dejanom Milićem, ocem njenog sina, koji danas živi u Podgorici, zašto veruje da se sreća nalazi u iskrenoj komunikaciji i međusobnom poštovanju, ali i zbog čega je napustila Pink posle 23 godine.
Ona naglašava da je organizacija pola posla a i njeno dete je veliko. Naime, iz veze sa Crnogorcem Dejanom Milićem ona ima šesnaestogodišnjeg sina koji već dve godine živi kod oca u Podgorici.
– Petar ide u drugi razred srednje škole, kod oca je već dve godine, kao rezultat faze prelaska iz dečačkog doba u pubertet. To je bio put da bismo svi lakše preživeli njegovo turbulentno životno doba – kaže voditeljka koja objašnjava da je on još uvek mali za manekensku karijeru, iako ima česte pozive za takve angažmane, budući da fizički vrlo podseća na nju, ali na koga je povukao emotivnost?
Pročitajte Zaljubila se u oženjenog i rodila mu Petra - Da li verujete da je ovaj Apolon sin Rade Radenović FOTO
– I otac mu je emotivac. Petar je neki miks, ima dosta mojih i Dejanovih osobina. Uostalom, kao i osobina moje mame, tate, brata i ostale bliže rodbine. Najčešće u Petru vidim mog tatu, žao mi je što nije živ pa da igraju šah, pošto je moj tata bio velemajstor u šahu.
Moj brat ga tu menja sada. Inače smatram da svako dete treba da ima punu ljubav i pažnju oba roditelja. Dejan je u Petrovom životu sve vreme, a manja ili veća fizička prisutnost u tome nije presudna. Petar je od malih nogu stalno u Podgorici, pola tamo i pola ovde. Podgoricu doživljava kao kuću, isto kao Beograd.
I ne znam koliko je on osetio moju i Dejanovu razdvojenost u životu u konvencionalnom smislu, na način kako ljudi obično zamišljaju razdvojenost – da su bivši partneri neprijatelji, da nemaju kontakt, i da se prepucavaju i emocionalno ucenjuju preko dece.
Radila sam na tome da ne uđem nikad u takvu vrstu odnosa kako bi Petar imao zdravo porodično okruženje. Ključ je u komunikaciji i toleranciji, bar u mom slučaju. Bez obzira na to što mu roditelji ne žive zajedno, Petar to nije osetio emotivno, a ni fizički. Nas dvoje nismo u emotivnom odnosu od Petrove četvrte godine, ali on mi je prva adresa za sve što mi treba i za svaki problem i svaku tajnu. Volim ga... – kaže Rada i napominje kako je ona i u takvoj konstelaciji života slobodna i dostupna za emotivne veze, ali da za to sada nije zainteresovana.
