Danas mu je rođendan: Dragana Dzajić za HELLO! otkriva najveća manu svog supruga Miloša

Suprug Dragane Džajić je rođeni brat Ane Ivanović i danas mu je rođendan

Kao veliki poznavalac modnog sveta Dragana Džajić svoju karijeru na Una televiziji započela je radeći modnu rubriku "Kofer" u okviru popularne emisije o poznatima "Una, due, tre". Ipak, ljubav prema sportu učinila da napravi iskorak u karijeri. Od prošle godine svakodnevno izveštava gledaoce o najvažnijim sportskim dešavanjima u okviru emisije "Una Dan". Una tv

- Mi smo zemlja sporta, i kada imamo uspon i kada smo u padu, narod voli da ga gleda i da podrži sportiste. U našoj sportskoj redakciji to prepoznajemo i trudimo se da nam vesti iz sfere sporta budu zanimljive i pozitivne – kaže ćerka legendarnog Dragana Džajića.

Harizmatična voditeljka ostvarena je i na porodičnom planu. Suprug Dragane Džajić je Miloš Ivanović, rođeni brat proslavljene teniserke Ane.

Pročitaje Hana Ikodinović posle promene fakulteta spakovala kofere i napustila Madrid

Dragana Džajić može se pohvaliti perfektnom linijom, a za HELLO! magazin otkrila je i kako izgledaju njene zdrave navike.

- Nemam strog režim ishrane, verovatno i zato što sam "upoznala" namirnice. Znam šta jedem. Roditelji su me učili o kulturi hrane i same ishrane. Pojedem ja i ono što je manje zdravo, ali se trudim da mi ishrana bude zdrava i hranljiva.

- Uživam u tome. Una tv

Dragana se redovno bavi sportom, a disciplinu je stekla u mladim danima kada je pohađala časove baleta.

- Treniram skoro svaki dan. Nekada je to u vidu teretane, nekada biram tračenje ili brzi hod. Pre par godina u raspored sam ubacila i pilates. Ja sam bivša balerina, navikla sam da budem aktivna. Kada sam prekinula sa klasičnim baletom nastavila sam da vežbam za sebe. Mislim da još nismo svesni važnosti sporta koji nas, između ostalog, uči pobedama i porazima, kao i na koji način da se nosimo sa njima.

Imajući u vidu da je suprug Dragane Džajić, baš kao i ona, iz sportske porodice, za očekivati je bilo da i sina Vida usmere u tom pravcu.

Dragana i Miloš godinama uživaju u skladnom braku i velikoj ljubavi, a na pitanje koja je najveća mana njenog supruga za novi broj magazina HELLO! uz smeh je otkrila:

- Srećom, najveća mana mu je ta što je "partizanovac".

Una tv





