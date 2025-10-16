Danas mu je rođendan: Dragana Dzajić za HELLO! otkriva najveća manu svog supruga Miloša

Suprug Dragane Džajić je rođeni brat Ane Ivanović i danas mu je rođendan
Kao veliki poznavalac modnog sveta Dragana Džajić svoju karijeru na Una televiziji započela je radeći modnu rubriku "Kofer" u okviru popularne emisije o poznatima "Una, due, tre". Ipak, ljubav prema sportu učinila da napravi iskorak u karijeri. Od prošle godine svakodnevno izveštava gledaoce o najvažnijim sportskim dešavanjima u okviru emisije "Una Dan".
- Mi smo zemlja sporta, i kada imamo uspon i kada smo u padu, narod voli da ga gleda i da podrži sportiste. U našoj sportskoj redakciji to prepoznajemo i trudimo se da nam vesti iz sfere sporta budu zanimljive i pozitivne – kaže ćerka legendarnog Dragana Džajića.
Harizmatična voditeljka ostvarena je i na porodičnom planu. Suprug Dragane Džajić je Miloš Ivanović, rođeni brat proslavljene teniserke Ane.
Pročitaje Hana Ikodinović posle promene fakulteta spakovala kofere i napustila Madrid
Dragana Džajić može se pohvaliti perfektnom linijom, a za HELLO! magazin otkrila je i kako izgledaju njene zdrave navike.
- Nemam strog režim ishrane, verovatno i zato što sam "upoznala" namirnice. Znam šta jedem. Roditelji su me učili o kulturi hrane i same ishrane. Pojedem ja i ono što je manje zdravo, ali se trudim da mi ishrana bude zdrava i hranljiva.
- Uživam u tome.
Dragana se redovno bavi sportom, a disciplinu je stekla u mladim danima kada je pohađala časove baleta.
- Treniram skoro svaki dan. Nekada je to u vidu teretane, nekada biram tračenje ili brzi hod. Pre par godina u raspored sam ubacila i pilates. Ja sam bivša balerina, navikla sam da budem aktivna. Kada sam prekinula sa klasičnim baletom nastavila sam da vežbam za sebe. Mislim da još nismo svesni važnosti sporta koji nas, između ostalog, uči pobedama i porazima, kao i na koji način da se nosimo sa njima.
Imajući u vidu da je suprug Dragane Džajić, baš kao i ona, iz sportske porodice, za očekivati je bilo da i sina Vida usmere u tom pravcu.
Dragana i Miloš godinama uživaju u skladnom braku i velikoj ljubavi, a na pitanje koja je najveća mana njenog supruga za novi broj magazina HELLO! uz smeh je otkrila:
- Srećom, najveća mana mu je ta što je "partizanovac".
Slične Vesti
Dragana Džajić napravila presedan: Retki prizori iz porodičnog doma sa suprugom Milošem (foto)
Suprug Dragane Džajić proslavio rođendan
18/10/2021Saznajte više
Neka mi je snaja sto puta! Slike sa letovanja otkrile u kakvim je zaista odnosima Ana Ivanović sa Draganom Džajić FOTO
Snaja Ane Ivanović otkrila istinu o odnosu za zaovom
10/07/2023Saznajte više
Kao u hotelu s pet zvezdica! Zavirite u luksuzni dom Dragane Džajić i Miloša Ivanovića FOTO
Dragana Džajić i Miloš Ivanović duže od tri godine uživaju u skladnom braku, a njihovu porodičnu sreću upotpunio je sin Vid
25/03/2023Saznajte više
Parovi na rođendanu magazina HELLO! Neke ne viđamo često, drugi prvi put zajedno na crvenom tepihu FOTO
Crveni tepih prepun zaljubljenih parova
04/11/2022Saznajte više
Danas je važan dan u porodici Dragane Džajić i Miloša Ivanovića, čestitke se nižu (foto)
Dragana Džajić i Miloš Ivanović danas slave
16/10/2022Saznajte više
Skockani i zaljubljeni kao nikada: Dragana Džajić i Miloš Ivanović konačno zajedno u javnosti (foto)
Dragana Džajić i Miloš Ivanović blistaju
15/06/2022Saznajte više
Family Time: Dragana Džajić i Miloš Ivanović u poseti Ani i Bastijanu na Majorki, preslatki Vid ukrao je tetkino srce (foto)
Dragana Džajić i Miloš Ivanović na zasluženom odmoru
06/05/2022Saznajte više
Dupla sreća u domu Džajića: Dragana i Miloš oduševljeni, veliko slavlje (foto)
Sin Dragane Džajić i Miloša Ivanovića proslavio drugi rođendan
22/12/2021Saznajte više
Pročitajte još
Danas mu je rođendan: Dragana Dzajić za HELLO! otkriva najveća manu svog supruga Miloša
Suprug Dragane Džajić je rođeni brat Ane Ivanović
16/10/2025Saznajte više
Dragan Stojković Bosanac presrećan, postaje deda! Čestitamo
Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca trudna
16/10/2025Saznajte više
Luka Vildoza i lepa Milica Tasić uhapšeni u Italiji, nezapamćeni skandal
Luka i Milica Vildoza uhapšeni u Italiji
16/10/2025Saznajte više
Oglasila se majka Vujadina Savića, Marina Rajević
Oglasila se majka Vujadina Savića na društvenim mrežama
16/10/2025Saznajte više
Milica Todorović izabrala srpsko tradicionalno ime za sina
Milica Todorović izabrala ime za sina
16/10/2025Saznajte više
Hana Ikodinović posle promene fakulteta spakovala kofere i napustila Madrid
Hana Ikodinović se iz Madrida vratila u Beograd
16/10/2025Saznajte više
Komentari (0)