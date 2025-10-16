Milica Todorović već nekoliko meseci uživa u medijskoj ilegali ali iz posebnog razloga - čim je saznala da je u blagoslovenom stanju, poželela je da se skloni iz javnosti
Pevačica je u šestom mesecu trudnoće, a na poslednjoj kontroli ultrazvučnim pregledom potvrđeno je da nosi dečaka. Kako prenose domaći mediji, pevačica je već odabrala ime za sina.
Ona je navodno odlučila da se naslednik zove Milan, po njenom ocu, za koga je veoma vezana.
Podsetimo, spekulisalo se u javnosti ko je otac deteta, a pojavila se informacija da je to biznismen Jugoslav Karić, koji je odmah demantovao ove navode.
- Milica se odmah posle toga sklonila u Kruševac kod svojih roditelja. Shvatila je da je vrag odneo šalu i da je bolje da ode kod njih, jer se u porodičnom domu oseća sigurno i opušteno. Smatra da je važno da prve trenutke sa detetom provede u privatnosti i da beba od prvog dana ima mirno okruženje. Zato je i donela odluku da se porodi u Kruševcu, a ne u Beogradu - kaže njena drugarica za Svet i dodaje:
Pročitajte Snovi se ostvaruju! Otkriven pol bebe Milice Todorović
- Mica sada želi da vreme provodi sa svojom porodicom, tamo se odmara i priprema se za dolazak sina. Svesna je da će medijska pažnja biti velika, tim pre što ne želi da otkrije ko je otac njene bebe. Mnogo je pogodilo kada su neki mediji objavili da je otac deteta Jugoslav Karić, ali pošto se on oglasio i to odmah demantovao, Milica nije htela da prekida medijsku ilegalu.
Svesna je da sve zanima ko je otac, ali za sada hoće da ga zaštiti jer nije iz javnog života, niti želi da bude deo istog. Često se čuje sa svojim kumom Stevanom Anđelkovićem, kao i sa Kaćom Živković koja se oduševila kada je čula da Milica nosi dečaka.
Sve je kako treba da bude, Milica se super oseća i ističe da su joj za sada trudnički dani prelepi i što je mažena i pažena u rodnom Kruševcu. Tamo ide i na kontrolne preglede, pa otuda i odluka da se ipak porodi u Kruševcu. Tako će da izbegne paparace i medijsku gungulu koja joj sada uopšte ne prija - završava njena prijateljica.
