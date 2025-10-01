Povodom vesti da je otac deteta Milice Todorović, oglasio se Karić: Moja je obaveza da jasno i nedvosmisleno...

Povodom vesti da je Jugoslav Karić otac deteta koje čeka pevačica Milica Todorović, on se danas oglasio za Telegraf.

U izjavi je naveo:

- Milica je moja draga prijateljica, divna devojka i umetnica iz izuzetne porodice. Smatram da je krajnje neprimereno da se plasiraju ovakve lažne informacije koje mogu naneti štetu kako njoj, tako i njenim najbližima.

- Kada sam čuo vest da je trudna, iskreno sam joj čestitao i neizmerno mi je drago što sa svojim partnerom očekuje dete. Uz sve što je do sada postigla od uspešne karijere, pregršt hitova, sada ce sve to imati više smisla jer je ovo i najlepši trenutak njenog života i velika radost za sve njih.

- Lažne vesti poput ove ne zaslužuju prostor u javnosti, a moja je obaveza da jasno i nedvosmisleno odbacim svaku sumnju i zaštitim čast prijateljice i njene porodice – zaključio je Jugoslav Karić.

Popularna pevačica dugo je maštala o tome da se ostvari kao majka, i želja joj se konačno ispunila.

- U trenutku kada joj doktori saopštili da čeka devojčicu bila je van sebe od sreće! Na poslednjem ultrazvuku desio se preokret. Doktori su shvatili da Milica, ipak, čeka sina! Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da nije moglo jasno da se vidi kog je pola – preneo je nedavno Informer reči izvora iz kruga Milice Todorović. Antonio Ahel/ATA Images

Iako se ona do sada nije oglašavala u medijima povodom lepih vesti, upućeni kažu da je u vezi sa trideset sedmogodišnjim ekonomistom koji ne želi da se eksponira medijski, što ona izuzetno poštuje pa se po saznanju lepih vesti odmah povukla u medijsku ilegalu.

Jugoslav Karić bio je u braku sa Elenom Karić, starijom ćerkom Verice Rakočević. Kada su se razveli pre četiri godine,mediji su ga povezivali sa Milicom Todorović, ali nema sumnje da njih dvoje veže dugogodišnje veliko prijateljstvo.

Ataimages









