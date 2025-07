Trudna Milica Todorović! Osvanula prva fotografija stomačića

Milica Todorović trudna - najlepša je vest ovog jutra a i dana!

Pevačica je krila da je u blagoslovenom stanju sve do sada od šire javnosti i medija želeći da joj prvi trimestar protekne u miru i harmoniji. Antonio Ahel/ATAImages, Instagram

Muzička zvezda je odlučila da se povuče i karijeru pauzira na određeni vremenski period, kako bi u miru održavala trudnoću, ali na društvenim mrežama je podelila fotografiju na kojoj vidimo kako izgleda u drugom stanju.

Na prelepoj slici, na kojoj drži ogroman buket cveća, nazire se trudnički stomak ispod široke šarene haljine do poda. Ona je imala vrlo diskretnu šminku i široki osmeh na licu, te je očigledno da joj trudnoća prija i da blista.

Pobednica druge sezone "Zvezda Granda" već nekoliko meseci uživa u emotivnoj vezi sa partnerom koji nije iz javnog sveta, te ne želi da se eksponira u medijima.

Upravo zbog toga Milica je odlučila da njihovu ljubav zadrži samo najuži krug ljudi.

Inače, to je bila ljubav na prvi pogled, a emocije su se brzo rasplamsale i postale jake, te su rešili da naprave veći korak i osnuju porodicu. Instagram

- Milica uživa pored dečka. On je jako pažljiv i nežan, što je oduvek i želela od partnera. Uz nju je sve vreme, a pogotovo od kada su saznali da će postati roditelji. Milica zaista uživa u ljubavi i životu pored njega, a to što je ona javna ličnos, a on ne voli da se ekponira javno im za sada uopšte ne smeta. Savršeno se slažu.

Podsećanja radi, i pevačicina najbolja prijateljica i kuma Bobana Živanović je u blagoslovenom stanju pa će u svega nekoliko meseci razlike se obe ostvariti kao mame te će im sigurno biti lakše da dele iskustva sa prvim danima beba.