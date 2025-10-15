Nataša prvi put o Miodragu Kostiću: Zaprosio me! U poslednjim danima života tražio je da mu posvetim pesmu, bio je moj učitelj i mučitelj

Nataša Bekvalac juče je objavila svoj novi album, koji je zaista podigao veliku prašinu. Kako se najavljivalo na albumu "Mama", našla se numera koju je posvetila svojoj najvećoj ljubavi Miodragu Kostiću Koletu. U pitanju je pesma "Patologija", koju potpisuje Dragan Brajović Braja. Sve do poslednjeg dana njegovog života bili su u kontaktu.

- Ja kao umetnik mislim da imam pravo na svoju vrstu izražavanja svojih emocija. Zato što je on to želeo. Da, on je to želeo. U jednoj od mojih poslednjih poseta njemu rekao je "Posveti mi pesmu" - iskreno je rekla Nataša i istakla da iako vezu posle raskida više nikada nisu obnovili, bili su u kontaktu i, kako je istakla sinoć gostujući kod Ognjena Amidžića, to je bila jednostavno "karmička veza".

- Kole i ja smo onda u jednom video pozivu okrenuli našeg zajedeničkog prijatelja Braju i rekli mu da bi mi voleli da on napiše pesmu. Braja mi se javio posle nekoliko dana i rekao mi da on to ne može. Međutim, prošlo je nekih sedam dana i on mi se ponovo javio i poslao "Patologiju".

Nataša je iskreno rekla i zašto onda ako su Kole i ona bili karmički povezani, ta veza nije opstala.

- Nisu sve karmičke veze dobre. Neke treba da se otkarmaju zbog lekcija koje treba da naučimo zajedno. Ja znam koju sam lekciju naučila i jako sam ponosna. I mogu da kažem da je on bio moja najveća ljubav. On je bio moj najveći učitelj, ali i moj najveći mučitelj - istakla je Nataša, priznavši da joj je prilično teško da priča o svetu tome. youtube printscreen

Ognjen je pitao i da li je Kole finansirao njenu karijeru.

- Pod svojim pokroviteljstvom me nije držao nikako, sve druge načine da, ali pod pokroviteljstvom ne! Niti finansirao, naprotiv, radio je sve da ja ne budem pevačica. On je smatrao da imati takvu ženu pored sebe nije dovoljno ozbiljno za ono što je on.

Nataša je otkrila da ju je Kole zaprosio, ali da njihova ljubav nije uspela, jer je on želeo da ona prestane da se bavi pevanjem.

- Pa to je bilo ozbiljno otpočetka, ali nije imalo perspektivu za brak iako me je on zaprosio. Zato što sam ja, iako tada jako mlada, baš mi je ovo teško da ispričam, kao jako mlada sam shvatila da ako neko želi da se ti odrekneš nečega što ti voliš, da li je to ljubav? U mom slučaju je muzika toliko moja najveća ljubav. Ne mogu ništa od toga...

Na pitanje da li bi i danas isto postupila, Nataša je rekla:

- Možda bih čak i ranije uradila.

Na samom kraju je otkrila i da sa roditljima nije pričala šest meseci zbog ljubavi sa starijim biznismenom.

- Bila je osuđivačka jako, jer sam ja tada bila jako mlada žena. Iako su pričali, "vidi ova se zabavlja sa ovim matorim", ja sam se tada zabvaljala sa čovekom koji je imao 39 godina. Ja sam bila jako mlada. Šta ti pričaš? - rekla je Nataša.

- Sada sa aspekta roditelja mi ne bi bilo svejedno svakako. Šlogirala bih se, kao što su se šlogirali moji roditelji, pa tako šest meseci nisam pričala sa mamom i tatom - priznala je Nataša Bekvalac.






