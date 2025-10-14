Ivica Iliev dobio četvrto dete, posle razvoda od Ivane stigla najveća sreća

Ivica Ilijev,dobio je četvrto dete!

Bivši fudbaler se prošle godine razveo od svoje partnerke Ivane nakon skoro 20 godina braka, a sada može da se pohvali da je otac četvoro dece. Ivica je nakon kraha braka pronašao novu sreću s partnerkom koja nije javna ličnost, a njihov odnos je sada još čvršći jer su bivši fudbaler i njegova nova ljubav postali roditelji zajedničkom detetu.

Informacija da Ilijev nakon razvoda ima novu devojku nije bila poznata javnosti. Međutim, na internetu se pojavio jedan snimak na kojem je Ivica veseo i srećan, s pocepanom majicom, piše Kurir. Na snimku se vidi kako da je slavlje je upriličeno u najužem krugu, u skromnom lokalu daleko od očiju javnosti. Na pomenutom videu se primećuje da je sportista, sve vreme dok su mu cepali majicu, igrao i pevao. Za muzičku atmosferu su bili zaduženi pevač Joca Stefanović i njegova devojka Iva Bojanović, a bivši sportista nije žalio novca na bakšiš.

Ivica Ilijev s bivšom suprugom Ivanom ima troje dece. Zbog čega je došlo do kraha braka nije poznato, ali ova informacija je prošle godine mnoge iznenadila s obzirom na to da su njih dvoje važili za jedan od najskladnijih parova s domaće javne scene. Antonio Ahel/ATAImages

- Uh, sad ste me zatekli pitanjem. Ne pričam o svom privatnom životu i neću to komentarisati - rekao je Ivica tada na pitanje Kurira i potom dodao:

- Ne, ne, neću komentarisati. Hvala.

Njihovo poznanstvo, a kasnije i ljubav, desilo se slučajno, kad fudbaler nije bio ni punoletan.

- Ivanin najbolji drug bio mi je saigrač u juniorskim danima. Iako je te večeri imala neke druge planove, pristala je da s njim prvo svrati na žurku, na kojoj sam bio i ja. Tada smo se upoznali, malo smo porazgovarali, ali ništa se nije desilo. Sreli smo se ponovo posle nekoliko meseci, i opet nije bilo ništa, možda i zbog toga što joj se to veče udvarao još jedan dečko. Treći put smo se našli na proslavi mog 18. rođendana. Tražio sam broj telefona od zajedničkog druga, pozvao sam je i ostalo je istorija - rekao je Ivica Iliev svojevremeno za HELLO!.





