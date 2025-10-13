Umro Čezare Paćoti

Čezare Paćoti, italijanski dizajner obuće, preminuo je u 68. godini, preneli su danas italijanski mediji.
Paćoti je preminuo u svom domu u mestu Ćivitanova Marke, nakon iznenadne bolesti, navodi Rai. Ansa prenosi da je, prema prvim izveštajima, Paćotiju bilo loše i da je njegova porodica podigla uzbunu. Međutim, kada su stigle službe hitne pomoći, nisu mogle ništa da učine.
Zajedno sa svojom sestrom Paolom, osamdesetih godina prošlog veka preuzeo je zanatsku radionicu obuće koju su njegovi roditelji otvorili 1948. godine, pretvorivši je u simbol obuće, navodi Rai.
Brend Cesare Paciotti, koji nosi njegovo ime, poznat je po seksepilnim i ženstvenim modelima obuće. Na Nedelji mode u Milanu prošlog meseca, prepoznatljiva potpetica u obliku bodeža ponovo je bila u centru pažnje, dok je brend još jednom naglasio svoje nasleđe. Kompaniju su 1948. godine u Čivitanova Marke, jednom od glavnih italijanskih centara za proizvodnju obuće, osnovali roditelji slavnog dizajnera, s ciljem da stvaraju ručno izrađenu, zanatsku obuću.
Paćoti je svoj istoimeni brend pokrenuo 1980. godine i pretvorio ga u prepoznatljivo ime na međunarodnoj modnoj sceni. Zahvaljujući oštrim štiklama i inovativnim dizajnima, osvojio je brojne poznate ličnosti, među kojima su i Bijonse Noulz-Karter i Paris Hilton. Sandale i čizme obložene krznom ili ukrašene kristalima postale su pravi hit, a brend je redovno učestvovao na Nedeljama mode u Milanu i Parizu.
Godine 2007. dizajner je predstavio i kompletnu liniju odeće pod oznakom Paciotti 4US, čime je dodatno proširio modno carstvo koje je sam izgradio.
Datum sahrane Čezara Paćotija još nije zvanično objavljen.
