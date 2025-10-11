Umrla Dajana Kiton

Glumica Dajana Kiton umrla je u 79. godini, potvrdio je portparol njene porodice. Portparol porodice Kiton potvrdio je za magazin People da je Dajana Kiton preminula u Kaliforniji, ali dodatni detalji za sada nisu dostupni. Porodica je zamolila za privatnost u ovom trenutku.
Rođena kao Dajan Hol 5. januara 1946. u Los Anđelesu, ostavila je neizbrisiv trag u istoriji kinematografije. Bila je poznata po jedinstvenom glumačkom izrazu, harizmi, i stilu koji je postao njen zaštitni znak, kako na ekranu, tako i van njega. Njenu karijeru obeležile su uloge u filmskim klasicima poput "Kuma", "Annie Hall", "Prva žena", "Otac neveste" i "Ljubav nema pravila". Za ulogu u filmu "Annie Hall" iz 1977. godine, u režiji Vudija Alena, osvojila je Oskara za najbolju glavnu žensku ulogu.
Osim glume, Kiton se bavila i režijom, produkcijom, pisanjem, kao i fotografijom i dizajnom enterijera. Nikada se nije udavala, ali je bila u romantičnim vezama s poznatim ličnostima kao što su Vudi Alen, Voren Biti i Al Paćino. Usvojila je dvoje dece, ćerku Dekster i sina Djuk.
- Ne mislim da bi bilo dobro da sam se udala, i drago mi je da nisam - rekla je jednom prilikom.
Njena karijera trajala je više od pet decenija, a svojim talentom, humorom i integritetom osvojila je i publiku i kritiku širom sveta. Bila je sinonim za inteligentne, duhovite i nezavisne ženske likove, ali i ikona stila koja je inspirisala generacije.
Vest o njenoj smrti pogodila je milione obožavalaca širom sveta, kao i filmsku zajednicu koja se danas oprašta od jedne od najvećih glumica svoje ere.
(B92)
