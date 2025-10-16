Uzrok smrti Dajane Kiton sve je iznenadio

Pre samo šest dana svet je rastužila vest da je preminula dobitnica Oskara Dajana Kiton. Vest da je slavna glumica preminula u 79. godini, potvrdio je portparol njene porodice. Dajana Kiton preminula je u Kaliforniji, ali sve do danas dodatni detalji nisu bili dostupni. Porodica je zamolila za privatnost i mediji su to zaista ispoštovali.
Porodica Dajane Kiton odlučila je da u ime zahvalnosti svima koji saosećaju u njihovom bolu otkrije i uzrok smrti slavne glumice. Na iznenađenje svih, Dajana Kiton preminula je od upale pluća, 11. oktobra. U izjavi za magazin People, porodica je izrazila zahvalnost na brojnim porukama podrške koje su primili od njenih fanova.
- Porodica Kiton je veoma zahvalna za izvanredne poruke ljubavi i podrške koje su primili ovih dana u ime njihove voljene Dajane, koja je preminula od upale pluća 11. oktobra, navodi se u saopštenju.
Glumica je preminula u Los Anđelesu, nakon što su je bolničari hitno prevezli iz njenog doma u obližnju bolnicu. Prema izvorima bliskim porodici, njeno zdravstveno stanje se značajno pogoršalo u poslednjih nekoliko meseci, ali je odlučila da sve drži dalje od očiju javnosti.
