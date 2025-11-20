Tokom dugogodišnjeg života u Americi, na relaciji Njujork – Los Anđeles, glumica Maja Mandžuka (43) imala je priliku da upozna mnoge slavne ličnosti. S nekima od njih se prepoznala i zatim sprijateljila. Jedno od takvih prijateljstva stvorila je s Dajanom Kiton, velikom američkom glumicom koja je preminula 11. oktobra u Kaliforniji, u 80. godini. Dobitnica Oskara za najbolju glavnu žensku ulogu u filmu „Eni Hol” iz 1977. bila je privatno, po Majinim svedočenjima, prefinjena i uvek dobro stilizovana, noseći sa sobom čarobni osmeh kao najjači adut svakog ženskog asesoara.
Po čemu ćete pamtiti Dajanu Kiton?
- Veliku glumicu i umetnicu pamtiću po mnogo čemu, ali kao i svi drugi, najviše po veoma originalnom stajlingu, nastupu i osmehu - rekla je Maja u intervjuu za magazin Gloria.
Kako ste se upoznale?
- Upoznale smo se, kako to obično biva, sasvim spontano na jednom humanitarnom događaju u Los Anđelesu.
Kakav je bila van filmskog kadra?
- Kada opisujem Dajanu Kiton, rekla bih da je ona pripadala onoj maloj grupi žena koje nemaju godine. One i kada „stare”, to se ne primećuje. Zašto je to tako? Ne samo da je bila na jedan poseban način duhovita, uz korišćenje šala na sopstveni račun, već je imala i dobre štosove koji su ljude zasmejavali. U svakom slučaju, takva vrsta humora bila je dokaz njene izrazite inteligencije.
Vaša sestra Maša stilizovala je Dajanu. Kakva je bila njihova saradnja?
- Tačno. Moja sestra Maša i njena koleginica Anda stilizovale su Dajanu i uvek su govorile sve najlepše o njoj.
Jeste li razgovarali s Dajanom o tome odakle potičete, da li je znala da ste iz Srbije?
- Naravno, čim se predstavim negde u svetu, uvek kažem odakle sam. Ja sam ponosna na svoje poreklo i rodoslov.
Briga o napuštenim životinjama bila je samo jedna od tema koja vas je spajala. Malo je poznato da je Dajana učestvovala u radu centara za zbrinjavanje životinja.
- Jeste, ona je bila izrazito humana žena. Veoma je volela, između ostalog, životinje, posebno pse. Generalno, volela je da pomaže. Tu smo slične. Imala je svoj mali ritual uživanja, o kome se ovde malo zna. Dajana je proizvodila svoje vino pod nazivom „The Keaton” koje je uvek pila s mnogo leda. Kad sam videla kako ona to čini, počela sam i ja da stavljam još leda u vino, posebno leti.
Koja vam je njena uloga najdraža?
- Teško pitanje, ima ih toliko... Sve njene uloge su odlične, ali ako bih morala da izdvojim neke, onda bi to bile one iz „Kuma” i „Kluba prvih žena”.
Autor: Boris Jakić
