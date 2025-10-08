Dragana Mirković pre samo nedelju dana bila je kod Halida u poseti, otkrila detalje susreta: Bio si...

Od juče je ceo region u suzama. Legenda narodne muzike, Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života usled kratke i najteže bolesti, a njegove kolege neme su od bola zbog neopisivog gubitka.

Dragana Mirković o Halidu Bešliću oduvek je pričala isključivo u superlativu. Osim što su bili kolege i saradnici, oni su bili i izuzetno dobri prijatelji, čemu svedoči činjenica da su se do poslednjeg dana čuli. Antonio Ahel/ATAImages

Svi pevači iz Srbije, Bosne, Hrvatske, odnosno sa Balkana opraštaju se od Bešlića. Petar Grašo je danas objavio da su koncerti koji su bili zakazani u Mostaru i Sarajevu za 9. i 10. oktobar pomereni za 22. i 23. ovog meseca.

O njemu su svi imali reči hvale, najbolji među najboljima, najiskreniji, najsrdačniji, to su samo neki od komplimenata koje imaju kolege za Halida, a sada se oglasila i folk diva otkrivši nepoznate detalje iz njihovog odnosa.

Dragana Mirković o Halidu Bešliću maločas je progovorila na Instagramu ističući da su se poslednji put videli prethodne nedelje i da ništa nije ukazivalo na ovako tužan i tragičan kraj:

- Dragi moj Halide, pre samo nedelju dana smo se videli, bio si nasmejan, veseo i raspoložen za razgovor! Nedostaješ previše, moj dragi prijatelju - napisala je muzička zvezda uz emotikon tužnog smajlija koji plače.

Podsećanja radi, pevač je od 20. avgusta bio hospitalizovan na klinici za onkologiju Kliničko-bolničko centra u Sarajevu zbog promena na jetri koje su se proširile i na ostale organe.

Sa njim, odnosno u sobi pored ležala je i njegova supruga Sejda zbog sličnih zdravstvenih problema, ali kako prenose mediji iz regiona ona je nedavno puštena na kućno lečenje.

Halid će biti sahranjen 13. oktobra u Sarajevu, a večeras se u Skenderiji od njega opraštaju svi dragi ljudi i poštovaoci njegovog lika i dela. Sarajevo je u suzama.

Antonio Ahel/ATAImages









