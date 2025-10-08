Dragana Mirković pre samo nedelju dana bila je kod Halida u poseti, otkrila detalje susreta: Bio si...

Od juče je ceo region u suzama. Legenda narodne muzike, Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života usled kratke i najteže bolesti, a njegove kolege neme su od bola zbog neopisivog gubitka.
Dragana Mirković o Halidu Bešliću oduvek je pričala isključivo u superlativu. Osim što su bili kolege i saradnici, oni su bili i izuzetno dobri prijatelji, čemu svedoči činjenica da su se do poslednjeg dana čuli.
Svi pevači iz Srbije, Bosne, Hrvatske, odnosno sa Balkana opraštaju se od Bešlića. Petar Grašo je danas objavio da su koncerti koji su bili zakazani u Mostaru i Sarajevu za 9. i 10. oktobar pomereni za 22. i 23. ovog meseca.
O njemu su svi imali reči hvale, najbolji među najboljima, najiskreniji, najsrdačniji, to su samo neki od komplimenata koje imaju kolege za Halida, a sada se oglasila i folk diva otkrivši nepoznate detalje iz njihovog odnosa.
Dragana Mirković o Halidu Bešliću maločas je progovorila na Instagramu ističući da su se poslednji put videli prethodne nedelje i da ništa nije ukazivalo na ovako tužan i tragičan kraj:
- Dragi moj Halide, pre samo nedelju dana smo se videli, bio si nasmejan, veseo i raspoložen za razgovor! Nedostaješ previše, moj dragi prijatelju - napisala je muzička zvezda uz emotikon tužnog smajlija koji plače.
Pročitajte Ležali su soba do sobe u bolnici, suprugova smrt načisto ju je dotukla - Halidova voljena Sejda dalje mora sama, lekari je pustili kući
Podsećanja radi, pevač je od 20. avgusta bio hospitalizovan na klinici za onkologiju Kliničko-bolničko centra u Sarajevu zbog promena na jetri koje su se proširile i na ostale organe.
Sa njim, odnosno u sobi pored ležala je i njegova supruga Sejda zbog sličnih zdravstvenih problema, ali kako prenose mediji iz regiona ona je nedavno puštena na kućno lečenje.
Halid će biti sahranjen 13. oktobra u Sarajevu, a večeras se u Skenderiji od njega opraštaju svi dragi ljudi i poštovaoci njegovog lika i dela. Sarajevo je u suzama.
