Supruga Zdravka Šotre bila je naša misica, dobili su sina Marka, a onda je ona tragično izgubila život

Autor: | 08/10/2025

Bivša žena Zdravka Šotre bila je nestvarno lepa

Vest da je noćas preminuo Zdravko Šotra načisto je rastužila javnost. Reditelj i scenarista, koji je potpisao više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti, kako na televiziji tako i u bioskopima, preminuo je u 93. godini.

Bivša supruga Zdravka Šotre, bila je nestvarno lepa. Davne 1966. godine cela Jugoslavija pričala je o Nikici Marinović, ženi koja je ponela titulu jedne od najlepših na izboru za Mis sveta u Londonu, a čuveni reditelj Zdravko Šotra nije odoleo njenoj lepoti i šarmu.

Nikica se nakon trijumfa na izboru za Mis sveta preselila u Beograd, gde je njeno je srce osvojio beogradski književnik i režiser Vuk Vučo s kojim je dobila sina Đorđa. Taj brak je trajao manje od pet godina, a prelepa Dubrovčanka sudbonosno "da" drugi put je rekla čuvenom reditelju kojem je rodila sina Marka Šotru o kome se gotovo ništa ne zna.

Međutim, ni taj brak nije opstao i bio je gotov već 1980. godine. Nakon dva razvoda, Nikica se povukla iz javnog života i posvetila se svom biznisu – imala je mali butik u Knez Mihailovoj koji je bio vrlo popularan, mnogi su dolazili samo da bi nju videli.

Govorilo se kako je ostala bez novca, da se potpuno povukla i bila vrlo usamljena. U novembru 2008. Nikica je popila smrtonosnu dozu tableta za spavanje ne ostavivši za sobom oproštajno pismo. Imala je 61 godinu.

