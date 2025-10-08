Bivša žena Zdravka Šotre bila je nestvarno lepa

Vest da je noćas preminuo Zdravko Šotra načisto je rastužila javnost. Reditelj i scenarista, koji je potpisao više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti, kako na televiziji tako i u bioskopima, preminuo je u 93. godini.

Bivša supruga Zdravka Šotre, bila je nestvarno lepa. Davne 1966. godine cela Jugoslavija pričala je o Nikici Marinović, ženi koja je ponela titulu jedne od najlepših na izboru za Mis sveta u Londonu, a čuveni reditelj Zdravko Šotra nije odoleo njenoj lepoti i šarmu.

youtube printscreen Tv lica kao sav normalan svet

Nikica se nakon trijumfa na izboru za Mis sveta preselila u Beograd, gde je njeno je srce osvojio beogradski književnik i režiser Vuk Vučo s kojim je dobila sina Đorđa. Taj brak je trajao manje od pet godina, a prelepa Dubrovčanka sudbonosno "da" drugi put je rekla čuvenom reditelju kojem je rodila sina Marka Šotru o kome se gotovo ništa ne zna.

17.11.1966. održano je u Londonu 16. takmičenje za Miss sveta. Mlada, predivna Dubrovčanka, Nikica Marinović (evo je desno) kao prva predstavnica Jugoslavije, osvojila je senzacionalno drugo mesto i postala prva pratilja Indijke Reite Farije. 🌹 pic.twitter.com/zms7ihL6Pb — mi(a) (@MilipMiss) November 17, 2018

Međutim, ni taj brak nije opstao i bio je gotov već 1980. godine. Nakon dva razvoda, Nikica se povukla iz javnog života i posvetila se svom biznisu – imala je mali butik u Knez Mihailovoj koji je bio vrlo popularan, mnogi su dolazili samo da bi nju videli.

Govorilo se kako je ostala bez novca, da se potpuno povukla i bila vrlo usamljena. U novembru 2008. Nikica je popila smrtonosnu dozu tableta za spavanje ne ostavivši za sobom oproštajno pismo. Imala je 61 godinu.

Antonio Ahel/ATA Images









