Umro Zdravko Šotra

Reditelj i scenarista Zdravko Šotra, koji je potpisao više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti, kako na televiziji tako i u bioskopima, preminuo je noćas u 93. godini, javlja RTS.

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stolcu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. godine, u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine. Antonio Ahel/ATA Images

Predratni građanski i poratni revolucionarni svet, malovarošani i širokogrudi vizionari, istorijsko i individualno, zabavno i kulturno – elementi su koji čine zavodljivi svet televizijskih serija Zdravka Šotre.

Njegove predratne dame, bahati narodni tribuni, majstori za kvarove, ali i za dušu, decenijama žive po ljudskoj meri uprkos istorijskim rebusima, podsećajući da je život igra, ali i više od igre. Zato i danas televizijskog gledaoca plene priče i junaci iz Šotrine majstorske radionice koja vredno radi od prvih dana televizije.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni, navodi RTS.









