Već dve godine sin Tijane Dapčević bavi se ozbiljnim poslom, za HELLO! otkriva: Vuk želi da strudira u Brajtonu, u Engleskoj

Tijana Dapčević u srećnom je braku skoro dve decenije. Pre 16 godina ostvarila se kao majka, i na tu životnu ulogu najviše je ponosna. Pevačica je za HELLO! iskreno pričala o vaspitanju i odrastanju sina Vuka, koji je svakim danom sve samostalniji.

– Sve troje smo u pubertetu, a ja na korak od menopauze (smeh). Dosta smo se edukovali na tu temu, a osim toga, imam 10 godina mlađu sestru pa sam s njom svojevremeno prolazila kroz njen pubertet. Imam iskustva s tim, tako da to treba samo preživeti i insistirati na tome da se prođe bez stresa. Ako neko ne može sam s time da se nosi, danas ima dosta psihologa i psihoterapeuta.

Razgovarate li Milan i vi sa sinom svakodnevno o svemu vezanom za život danas i moguće probleme u školi?

– Kod nas nema "guranja pod tepih", o svemu se razgovara, insistiram na tome. To je jedna od glavnih tema otkako je Vuk krenuo u školu. Imamo sreću da je on dobar đak, dete, drug i da raste u čestitog čoveka. Bavimo se njime od najranijeg detinjstva i to tako treba raditi da ne bi bio problem kada dete uđe u pubertet. Razgovaramo sa njim, Milan i ja takođe razgovaramo i o drugim stvarima, sve se kod nas rešava razgovorom. Miša Obradović

Da li se Vuk susretao sa nekim oblikom vršnjačkog nasilja, makar ruganja?

– Još kad je bio u vrtiću, Vuk je insistirao da se druži sa decom koju su ostali šikanirali i dirali. Nikada nije dozvoljavao to, ni u osnovnoj, ni u srednjoj školi. Takav se rodio, prepun je empatije. Voli i želi da pomogne svakom ko je u nevolji, deci, životinjama... Bili smo na korak od udomljavanja pasa, mačaka, žaba, miševa i slično. Na sreću, nismo imali problem s vršnjačkim nasiljem usmerenom ka njemu, ali je on uvek bio u prvim redovima da stane u odbranu svakog ko je bio zlostavljan u školi. On je naučio da, ako ga neko ljuti ili nervira, da ga ignoriše. Tako je vaspitan, da to najviše boli – ignorisanje. Kad nekog ignorišeš, kao da ne postoji. Tako se snalazi, ide kroz život, naravno uz našu podršku.

Da li i dalje predstavlja muziku na profilu na „Spotifyu“ i čini li vam se da će nastaviti u pravcu muzike u profesionalnom smislu u budućnosti?

– Što se tiče njegove producentske karijere, elektronsku muziku pravi više od dve godine i ušao je u tu zajednicu. Skoro je na svom profilu prezentovao novu numeru. To je nova vrsta elektronike koja je na „Tiktoku" veoma popularna. Zato bi da studira produkciju u Brajtonu, u Engleskoj, jer tamo postoji odlična škola za produkciju. Šta god bude odlučio, bitno mi je da ne otputuje predaleko, da bih mogla da ga viđam češće. Muzika ga raduje i ispunjava, on ide u srednju muzičku gimnaziju. Nisam se nadala da će tako biti zainteresovan, ali i talentovan. Miša Obradović










