Tijana Dapčević za HELLO! pozira sa sinom Vukom i otkriva: Ako je povukao na mene, neka nam je Bog u pomoći

Tijana Dapčević za novi HELLO! predstavlja sina Vuka

Kada smo Tijani Dapčević predložili da se slika sa sinom, rekla je da ona hoće, ali nije bila sigurna da li će on pristati. S obzirom na to da je Vuk u februaru zvanično postao tinejdžer, zaključili smo da su podjednake šanse i da kaže da mu se ideja baš dopada i da zaključi kako je fotografisanje “obično smaranje”. Nekoliko dana kasnije, kada je nastala ova naslovna strana, pop zvezda nam je otkrila koje je diplomatske veštine upotrebila, naglašavajući da kod supruga Milana nijedna ne bi dala rezultat, ni za tri života, jer on želi da bude “čovek iz senke”. Vuku je objasnila da bi bilo lepo da se zajedno pojave i da želi da pokaže koliko se njime ponosi, jer je divno dete, a onda je uz osmeh dodala: „Nije što je moj, ljubi ga majka, ali zaista je dobar.” Ubrzo smo saznali kako je izgledao nastavak razgovora, odnosno ubeđivanja.

Miloš Nadaždin

‒ Jedno od glavnih pitanja bilo je šta će da obuče. Dopalo mu se što o tome brine stilista, ali je zbog slikanja morao da se šiša, a to mu nije bilo u planu. Juče sam išla kod frizera, jer se farbam na mesec dana, pa sam povela i njega. (smeh) Budući da frizerki nije dao da ga dovoljno ošiša, sutradan je išao kod svoje da ga „došiša“. Raspoloženje mu se menja iz sata u sat, što je normalno u njegovim godinama, ali mama i tata su se na vreme spremili.

Kako?

‒ Vaspitavamo ga i s njim razgovaramo onako kako su to činili naši roditelji sa nama, jer mislimo da smo došli iz zdravih sredina i da smo koliko-toliko „zdravi u glavu“. (smeh) Znamo šta je pubertet i šta sve nosi, a mnogo sam naučila zahvaljujući činjenici da imam deset godina mlađu sestru. Kada je Tamara imala 13, ja sam imala 23, pa se dobro sećam tih dana. Moja mama tvrdi da ja uopšte nisam imala pubertet, i ona i tata kažu da je sa mnom bilo neverovatno lako u tom periodu. Međutim, to što nisu osetili moj pubertet nadoknadila je Tamara. Ja sam inače vrlo laka za „hendlovanje“. Dobra stvar je što Vuk sa nama priča o svemu, a naučen je da, ukoliko se pojavi bilo koji problemčić, Milan i ja treba da budemo prve osobe kojima će se obratiti.

Miloš Nadaždin

Da li uvek znate kada je zaljubljen?

‒ Kako da ne, samo o tome ne smem da pričam.

Jeste li vi i Milan oduvek imali usaglašene stavove u vaspitavanju, pa “ne” znači “ne” i kod vas i kod njega?

‒ Dešava se da posle mog kategoričnog „ne“ ode kod tate koji je, nećete verovati, popustljiviji. Sledeći korak je da njih dvojica zajedno ubeđuju mene, koja dugo odolevam, a onda pristanem uz obavezno upozorenje: „Sami odgovarate za svoje postupke“.

Miloš Nadaždin

Poznato je koliko ste čekali da Vuk dođe na svet. Da li ste se plašili da ćete ga baš zbog toga razmaziti?

‒ Odmah sam znala da to ne dolazi u obzir, jer mi je bilo jasno da bi nam se takvo ponašanje obilo o glavu. Nikada ga nismo posmatrali kao dete, već kao malog čoveka, sa kojim smo i u najranijem detinjstvu razgovarali kao sa odraslom osobom. Kada je imao pet godina, interesovali su ga i muzika i basket. Jednom, dok smo sedeli i ručali, rekao je: “Sve me zanima i to me nervira”. Zamislite kad to kaže petogodišnjak! Žao mi je što nisam zapisivala njegove izjave, nekad su bile neverovatne. Među njima je bilo i: “Znaš, mama, ne mogu više ovako, idem u neku drugu zemlju, da sadim čokoladu“. Uvek je imao svoj stav, a da ga “preveslaš” – nije bilo šanse. Milan i ja niti smo želeli, niti smo pokušavali da mu bilo šta nametnemo, samo smo ga usmeravali u pravcu u kom smo mislili da treba.

Svakog tinejdžera roditelji zbog nečega „smaraju“. Zbog čega vi smarate Vuka?

‒ Uglavnom zbog gluposti, koje mene dovode do ludila. Makedonci imaju izraz “kade padnalo, ne stanalo“. Kad odem na put, pa se posle tri dana vratim kući i zavirim u njegovu sobu, dobijem nervni napad.

Da li i Milan mora da sluša priče „skloni ovo” ili “zašto je ovo ovde“?

‒ Ne, on je jako uredan, za razliku od malog Dapčevića, koji ima princip „moja soba – moja pravila“, što ja poštujem do određene granice. Kad se ona pređe, sledi „smaranje“, mada mi je jasno da imam opsesivno-kompulzivni poremećaj da u kući sve mora da bude pod konac. To je neizlečivo, što ne znači da s godinama nisam naučila da reakcije na odstupanje od toga ne budu burne.

Miloš Nadaždin

Kad u Skoplju snimate seriju “Prespav”, odsustvujete od kuće po mesec i po dana. Kako tada organizujete porodični život?

‒ Posle deset ili petnaest dana dođu oni kod mene ili ja dobijem slobodno. Bilo bi nam nezamislivo da se toliko dugo ne vidimo. Njih dvojica su neverovatno dobro organizovani. Ja sam mnogo puta rekla da je Milan divan muž, ali on je i divan otac. Odlično je i što je sjajan domaćin, pa sve odlično funkcioniše.

Dešava li se nekad da kažete suprugu: “Vuku ovo ne dozvoljavamo ili ga zbog toga kritikujemo, a kakvi smo mi bili u njegovim godinama”?

‒ Ja sam “povilenila” tek u srednjoj školi. Do kraja osnovne bila sam prava „bubica“, a ni Milanu taj period nije bio buran. Već sada se pitam šta nas čeka kada Vuk krene u srednju školu. Ako je u tom pogledu povukao na mene, neka nam je Bog u pomoći. (smeh) Sećam se, kada sam imala petnaestak godina, umela sam da izlemam Tamaru, a mama bi, gledajući me, ponavljala „dabogda sebe rodila“. Vidim kod Vuka dosta moje tvrdoglavosti, što nekad može da bude vrlina, a nekad je baš mana. Veoma je snalažljiv, pogotovo u školi, uporan je, ali primećujem i manjak ambicije koji je meni svojstven. Ne, to nije lenjost, naprotiv, uvek sam bila prava pčelica, ali da sam drugačije rezonovala u godinama kada je bilo “dža” ili “bu”, godinama koje su davno prošle, sigurno bih napravila mnogo više. Uverena sam da bih, uz nešto više ambicije, sada bila na Brodveju.

Da li vam je žao što niste tamo?

Nastavak intervjua pročitajte u novom broju magazina HELLO! koji je u prodaji od petka, 24. juna 2022. godine

