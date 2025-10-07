Gledate ga u Dnevniku, a niste znali da je baš on sin legendarnog Branka Cvejića, danas je ostvario najveći san

Glumac Branko Cvejić, koji nas je napustio u 75. godini pre tri godine za sebe je ostavio suprugu Vesnu, koju je upoznao još u studentskim danima, i dvoje dece.

Sin Branka Cvejića, Žarko nije krenuo očevim stopama, ali je ostao u sferi umetnosti. Završio je muzikologiju, a njegova supruga Katarina je arhitekta. Nebojša Babić

Na Fejsbuk profilu čelnog čoveka Fakulteta za medije i komunikacije mogu se videti divne slike iz porodičnog albuma, na kojima je sa ocem Brankom.

Neke su nastale na venčanju koje je pre deset godina organizovano u Beogradu, dok pojedine svedoče o prvim danima male Zore, koja je rođena 2014. godine.

Iako je retko govorio o privatnom životu, cenjeni glumac voleo je da naglasi da mu je porodica jako važna, kao i da ima divnu unuku.

„Prvi put s ocem (i majkom, i babom, i dedom, i Kićom) na grockanje“, našalio se Žarko Cvejić uz zajedničku fotografiju nastalu u Grockoj.

Sin Branka Cvejića obradovao je porodicu i prijatelje najlepšim vestima a to je da mu se ostvario do sada najveći profesionalni san - postao je dekan visoke ustanove u kojoj karijeru gradi već punih 14 godina.

Kako je istakao u promotivnom snimku koji je objavljen na Instagram profilu pomenutog fakulteta veoma je srećan što će imati prilike da pospeši rad akademske zajednice u kojoj radi, te da neće odustati od rada sa studentima.

Šta možemo, osim da čestitamo! Bravo! Tata bi sigurno bio najponosniji.









