Ovo je prava istina o vili Saše Matića u Perastu

Vila Saše Matića u Perastu privlači pažnju javnosti
Saša Matić u Perastu je davnih dana kupio kamenu vilu iz 18. veka, koja se nalazi tik uz more, a ono što je posebno zanimljivo jeste da se u toj kući svojevremeno odmarao i Petar Petrović Njegoš.
Ovako su, o kući Saše Matića u Crnoj Gori, godinama pisali mediji, ističući njenu basnoslovnu vrednost.
- Ja volim da odem u Perast i meni je tamo super. Najlepše mi je u septembru, nekako je to moje vreme za pravi odmor. Tada je tamo najlepše - govorio je pevač, ne otkrivajući previše detalja o imovini koju ima na primorju.
Vila o kojoj su mediji pisali ima dva sprata i četiri sobe, kao i prostrani salon – pisalo se.
Da li je istina da si kupio onako lepu kuću na moru – pitao je sada Siniša Medić folk zvezdu u emisiji “Grand specijal”.
- Nije to kuća, to je apartman u Perastu. Tamo svake godine nađem svoj mir i super mi je, ali priča se o vili od ne znam koliko miliona eura.
- Ako završite da mi prodate za tu cifru, pola je više – poručio je uz smeh.
Saša Matić nedavno je organizovao gala proslavu povodom punoletstva mlađe ćerke Tare. Na 18. rođendan pozvano je 700 zvanica, a među njima i najveća imena naše muzičke scene.
