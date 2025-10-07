Ovo je prava istina o vili Saše Matića u Perastu

Vila Saše Matića u Perastu privlači pažnju javnosti

Saša Matić u Perastu je davnih dana kupio kamenu vilu iz 18. veka, koja se nalazi tik uz more, a ono što je posebno zanimljivo jeste da se u toj kući svojevremeno odmarao i Petar Petrović Njegoš. Antonio Ahel ATA Images

Ovako su, o kući Saše Matića u Crnoj Gori, godinama pisali mediji, ističući njenu basnoslovnu vrednost.

- Ja volim da odem u Perast i meni je tamo super. Najlepše mi je u septembru, nekako je to moje vreme za pravi odmor. Tada je tamo najlepše - govorio je pevač, ne otkrivajući previše detalja o imovini koju ima na primorju.

Vila o kojoj su mediji pisali ima dva sprata i četiri sobe, kao i prostrani salon – pisalo se.

Da li je istina da si kupio onako lepu kuću na moru – pitao je sada Siniša Medić folk zvezdu u emisiji “Grand specijal”.

- Nije to kuća, to je apartman u Perastu. Tamo svake godine nađem svoj mir i super mi je, ali priča se o vili od ne znam koliko miliona eura.

- Ako završite da mi prodate za tu cifru, pola je više – poručio je uz smeh. Antonio Ahel/ATAImages

Saša Matić nedavno je organizovao gala proslavu povodom punoletstva mlađe ćerke Tare. Na 18. rođendan pozvano je 700 zvanica, a među njima i najveća imena naše muzičke scene.















